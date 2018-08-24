Шохин рассказал об итогах встречи Белоусова с бизнесом

Шохин рассказал об итогах встречи с промышленниками по инициативе Белоусова

«Мы не обсуждали само письмо (помощника президента РФ Белоусова главе государства), мы обсуждали совместный план действий власти и бизнеса по оптимизации инвестиционной деятельности компаний. В первую очередь речь идет о том, как компании в своих инвестиционных планах намерены реализовывать приоритеты, подписанные в майском указе президента», — сказал Шохин журналистам после совещания с представителями промышленных компаний.

По его словам, на совещании стороны достигли договоренности искать эффективные инструменты и проекты для инвестиций не в ущерб компаниям.

«Мы договорились о том, что будем искать и эффективные инструменты, и определять перечень таких проектов с тем, чтобы заинтересовать бизнес в реализации этих проектов, но не в ущерб интересам развития самих компаний», — добавил Шохин.