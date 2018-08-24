Шохин рассказал об итогах встречи Белоусова с бизнесом

На встрече помощника президента РФ Андрея Белоусова с представителями правительства и промышленных компаний обсуждался совместный план действий по оптимизации инвестиционной деятельности компаний, сообщил в пятницу глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Мы не обсуждали само письмо (помощника президента РФ Белоусова главе государства), мы обсуждали совместный план действий власти и бизнеса по оптимизации инвестиционной деятельности компаний. В первую очередь речь идет о том, как компании в своих инвестиционных планах намерены реализовывать приоритеты, подписанные в майском указе президента», — сказал Шохин журналистам после совещания с представителями промышленных компаний.
По его словам, на совещании стороны достигли договоренности искать эффективные инструменты и проекты для инвестиций не в ущерб компаниям.
«Мы договорились о том, что будем искать и эффективные инструменты, и определять перечень таких проектов с тем, чтобы заинтересовать бизнес в реализации этих проектов, но не в ущерб интересам развития самих компаний», — добавил Шохин.
9 августа стало известно, что Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов у металлургических, химических и нефтехимических компаний на выполнение его майских указов. В ключевых министерствах не поддержали инициативу Белоусова. Помощник президента предложил организовать встречу с главами компаний из его списка.
На совещании присутствовали представители 16 промышленных компаний, а также первый вице-премьер РФ, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минпромторга Денис Мантуров и помощник президента РФ Андрей Белоусов.