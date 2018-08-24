Силуанов прокомментировал меры по поддержке рубля

Силуанов ответил на вопрос о планах правительства по поддержке рубля

Правительство осуществляет политику, направленную на прогнозируемость и стабилизацию рубля, сообщил журналистам первый вице-премьер правительства и министр финансов Антон Силуанов

«Правительство не ослабляет и не укрепляет рубль. Правительство осуществляет политику, направленную на прогнозируемость и стабилизацию рубля, вне зависимости от внешней конъюнктуры. Поэтому рубль определяется с учетом плавающих принципов и определяется как потоками валют из страны в страну, так ценами на основные наши товары на экспорт», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, будет ли правительство предпринимать меры для поддержки рубля.

23 августа Центробанк объявил о временном отказе от закупки валюты для Минфина . Сделки не будут проводиться до конца сентября. Причиной такого решения стала необходимость повышения предсказуемости действий денежных властей, а также снижения волатильности финансовых рынков.

В период с 9 по 16 августа Банк России не закупал валюту на внутреннем рынке. 17 августа регулятор закупил валюту на сумму 17,5 млрд рублей. В последний раз ЦБ купил на внутреннем рынке для Министерства финансов валюту на общую сумму 20,1 млрд рублей 21 августа.