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Белоусов подвел итоги встречи с бизнесом
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Белоуслов рассказал об итогах встречи с бизнесом 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Обязательного вовлечения компаний в реализацию майского указа не будет, сообщил помощник президента РФ Андрей Белоусов. По его словам, финансировать исполнение майского указа за счет налогов неправильно, компании сами готовы включиться в повестку.
Помощник президента довавил, что будет создана рабочая группа, до середины октября определятся финансовые модели участия бизнеса в реализации общественно важных проектов. В ноябре группа определит основные направления вовлечения бизнеса в государственную повестку. При этом он отметил, что участие нефтяных компаний в рабочей группе по определению общественно-важных инвестиционных проектов пока не предполагается.
Белоусов предлагает часть выручки компаний от курсовых разниц, за год составившей 700 млрд рублей, направить на реализацию госповестки. По его данным, возможные вложения компаний в важные госпроекты могут составить 200-300 млрд рублей. Он уточнил, что государство предложит субсидирование ставок, госгарантии, специнвестконтракты и другие инструменты для вовлечения бизнеса в проекты. Белоусов также не исключил использования инфраструктурных облигаций для вовлечения бизнеса в госпроекты.
Помощник президента отметил, что увеличение выплат дивидендов за счет допдоходов от улучшения конъюнктуры может отрицательно отразиться на репутации компаний.
Белоусов также сообщтл, что вместе с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым рассчитывает 24 августа доложить президенту РФ Владимиру Путину об итогах встречи с бизнесом. "Правительство обязано сделать доклад. Но мы постараемся с Антоном Германовичем сегодня доложить президенту [РФ Владимиру Путину] об итогах", — сказал помощник президента.
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