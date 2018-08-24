Белоусов подвел итоги встречи с бизнесом

Белоуслов рассказал об итогах встречи с бизнесом

Обязательного вовлечения компаний в реализацию майского указа не будет, сообщил помощник президента РФ Андрей Белоусов . По его словам, финансировать исполнение майского указа за счет налогов неправильно, компании сами готовы включиться в повестку.

Помощник президента довавил, что будет создана рабочая группа, до середины октября определятся финансовые модели участия бизнеса в реализации общественно важных проектов. В ноябре группа определит основные направления вовлечения бизнеса в государственную повестку. При этом он отметил, что участие нефтяных компаний в рабочей группе по определению общественно-важных инвестиционных проектов пока не предполагается.

Белоусов предлагает часть выручки компаний от курсовых разниц, за год составившей 700 млрд рублей, направить на реализацию госповестки. По его данным, возможные вложения компаний в важные госпроекты могут составить 200-300 млрд рублей. Он уточнил, что государство предложит субсидирование ставок, госгарантии, специнвестконтракты и другие инструменты для вовлечения бизнеса в проекты. Белоусов также не исключил использования инфраструктурных облигаций для вовлечения бизнеса в госпроекты.

Помощник президента отметил, что увеличение выплат дивидендов за счет допдоходов от улучшения конъюнктуры может отрицательно отразиться на репутации компаний.