Белоусов оценил реальные поступления от сверхдоходов

Объем инвестиций промышленных компаний в проекты по согласованию с государством могут составить 200-300 млрд рублей, сообщил журналистам помощник президента Андрей Белоусов по итогам совещания с представителями 16 компаний по теме изъятия сверхдоходов в размере 500 млрд руб.

«Такого понимания (об уровне поступления средств от сверхдоходов) сегодня нет. Все будет зависеть от того набора проектов, которые будут предложены и от тех финансовых механизмов, которые за 1,5 месяца будут выбраны», — сказал он.

Помощник президента пояснил, что 500 млрд руб. — «это некая верхняя граница».

«Думаю, что реально 200-300 млрд только за счет этих (16) компаний — это будет очень хороший результат», — сказал Белоусов.