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Белоусов оценил реальные поступления от сверхдоходов
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Белоусов оценил реальные поступления от сверхдоходов 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: Инфо 24
Объем инвестиций промышленных компаний в проекты по согласованию с государством могут составить 200-300 млрд рублей, сообщил журналистам помощник президента Андрей Белоусов по итогам совещания с представителями 16 компаний по теме изъятия сверхдоходов в размере 500 млрд руб.
«Такого понимания (об уровне поступления средств от сверхдоходов) сегодня нет. Все будет зависеть от того набора проектов, которые будут предложены и от тех финансовых механизмов, которые за 1,5 месяца будут выбраны», — сказал он.
Помощник президента пояснил, что 500 млрд руб. — «это некая верхняя граница».
«Думаю, что реально 200-300 млрд только за счет этих (16) компаний — это будет очень хороший результат», — сказал Белоусов.
На прошедшем в Москве совещании присутствовали представители 16 промышленных компаний, а также первый вице-премьер РФ, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минпромторга Денис Мантуров и помощник президента РФ Андрей Белоусов.
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