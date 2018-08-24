Правительство не планирует изымать сверхдоходы у компаний

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости . Правительство не планирует изъятие средств компаний, полученных от ослабления рубля, или перераспределение их в пользу других организаций, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов журналистам.

"Деньги, о которых мы сегодня вели дискуссию, это деньги компаний и изыматься они не будут. Эти деньги будут инвестироваться самими компаниями в интересные для них проекты. Государство лишь поддержит, поможет, подскажет интересные для компаний направления вложения этих средств, создаст необходимые механизмы с учетом инструментария, который есть у государства", — сказал Силуанов.

Он добавил, что каких-либо изъятий и перераспределения средств от одних компаний в пользу других не предполагается.

Силуанов напомнил, что в следующем году в рамках федерального бюджета будет создан Фонд развития инфраструктуры для реализации целей майского указа президента.