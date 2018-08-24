Силуанов: У промышленников не будут изымать деньги, власти покажут направления инвестиций

МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. У компаний из «списка Белоусова » не будут изыматься средства, государство покажет интересные направления инвестиций, заявил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов

По словам главы РСПП Александра Шохина, на встрече обсуждались меры по увеличению инвестиционной активности компаний, а не письмо Белоусова. По итогам встречи стороны договорились искать эффективные инструменты и определять перечень проектов для инвестиций, чтобы это было не в ущерб компаниям, уточнил он.

Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил главе государства рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год.