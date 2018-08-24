Ещё
Силуанов: У промышленников не будут изымать деньги, власти покажут направления инвестиций
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.81
78.36
78.56
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
75.54
–0.25 Золото
1192.43
+0.06 РТС
1055.86
+0.38
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1586
+0.0175
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Силуанов: У промышленников не будут изымать деньги, власти покажут направления инвестиций 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. У компаний из «списка Белоусова» не будут изыматься средства, государство покажет интересные направления инвестиций, заявил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
По словам главы РСПП Александра Шохина, на встрече обсуждались меры по увеличению инвестиционной активности компаний, а не письмо Белоусова. По итогам встречи стороны договорились искать эффективные инструменты и определять перечень проектов для инвестиций, чтобы это было не в ущерб компаниям, уточнил он.
Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил главе государства рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год.
Прайм: последние новости
МНЕНИЕ: Прогноз Сбербанка по ставке мог спровоцировать распродажи в его бумагах - эксперт Украина ежегодно тратит на обслуживание госдолга почти $5 млрд Китай не будет использовать валюту в торговом конфликте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем33
Россия потеряла миллиарды897
Россия откажется от доллара591
Мир объединяется против доллара3
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение