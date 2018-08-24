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Силуанов рассказал о решении по вопросу изъятия сверхдоходов у промышленников
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Силуанов рассказал о решении по вопросу изъятия сверхдоходов у промышленников 

Rambler News Service 1 час назад
Изъятий сверхдоходов российских компаний из списка помощника президента РФ Андрея Белоусова не планируется, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов по итогам совещания с представителями 16 компаний по теме изъятия сверхдоходов в размере 500 млрд руб.
«Деньги компаний изыматься не будут. Эти деньги будут инвертироваться самими компаниями в интересные для них проекты», — сказал он.
Силуанов отметил, что государство «лишь поддержит и поможет, подскажет интересные направления вложений средств и создаст необходимые механизмы».
«Каких-то изъятий и перераспределений в пользу других компаний не будет», — сказал минтстр.
На прошедшем в Москве совещании присутствовали представители 16 промышленных компаний, а также первый вице-премьер РФ, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минпромторга Денис Мантуров и помощник президента РФ Андрей Белоусов.
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