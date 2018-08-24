Европейские банки блокируют россиян

Как США усиливают эффект санкций через угрозы контрагентам

Швейцарский банк Credit Suisse «реклассифицировал» связанные с РФ активы, чтобы избежать санкций со стороны США. Речь идет о сумме в более чем $5 млрд, узнало агентство Reuters , которое первым сообщило, что активы заморожены. Представитель банка заявила, что кредитная организация сотрудничает с международными регуляторами, чтобы обеспечить соблюдение санкций. Через день, однако, банк заявил, что не заморозил, а перевел активы клиентов из России, попавших под санкции, из статуса «под управлением» в статус «доверительное хранение». Владельцы счетов не понесли потерь, указали в Credit Suisse. О чьих активах идет, речь не сообщается.

Представители двух других крупных швейцарских банков UBS и Julius Baer отказались раскрывать информацию о том, принимались ли меры против счетов россиян, аналогичные их конкуренту.

Банки зависят от американского доллара и вынуждены учитывать политику США, несмотря на то что санкции не действуют на территории Швейцарии,

отмечало агентство. Почти одновременно Минфин США сообщил о блокировании счетов попавших под американские санкции бизнесменов на Кипре.

Кулуарное давление

Международные финансовые организации остерегаются работать с фигурантами санкционного списка из-за страха самим попасть под ограничения.

«В санкционном законодательстве США есть положение, согласно которому те банки, которые осуществляют материально значимые финансовые транзакции с фигурантами санкционного списка (SDN — Special Designated Nationals List), сами могут быть подвергнуты санкциям», — сказал «Газете.Ru» старший директор по финансовым институтам Fitch Ratings Александр Данилов.

С фигурантами санкционного списка могут работать банки, для которых возможные санкции США не играют большой роли, отмечает Данилов. «Если же у банка есть бизнес или партнеры в США или если банк в принципе осуществляет значительный объем операций в долларах, например, с иностранными контрагентами, то, очевидно, он будет крайне осторожен, чтобы не навлечь на себя санкции», — указывает аналитик.

Заморозка счетов россиян банками или отказ от управления ими может быть выражением политического давления США на Россию, считает управляющий директор НРА Павел Самиев

«Многие крупные финансовые организации будут бояться мер по отношению к ним, если США посчитают, что они не придерживаются санкций. Даже если речь идет о каких-то косвенных признаках нарушения, о каком-то неочевидном случае, США потенциально могут применять такие меры против финансовых организаций.

Очень все расплывчато сформулировано, я думаю, это сделано намеренно и будет использован индивидуальный подход. С кем-то они проведут кулуарные беседы, скорее всего, с крупными финансовыми структурами, в которых могут быть существенные рычаги влияния на Россию, то есть какой-то существенный объем активов или операций», — указывает Самиев.

Если речь идет о незначительных операциях, США, вероятно, не будут накладывать санкции на те банки, которые проводят транзакции в интересах россиян из-за небольшого в таком случае влияния таких мер, указывает он.

Выдавливание России

Решение Credit Suisse связано с попытками выдавить граждан РФ из банков развитых стран, считает начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий

«Эта акция — развитие тенденции выдавливания россиян из банков развитых стран. Российский клиент превращается в персона нон грата для западных банкиров. Это — следствие страха западных банкиров перед всемогущим американским Минфином, ведь за обслуживание клиентов из санкционного списка их банки сами могут оказаться под санкциями», — говорит он.

Такие примеры мы видели и в России, указывает Осадчий. 3 августа санкции были введены против банка «Агросоюз» за «осознанное содействие в осуществлении значительных сделок от лица, внесенного в санкционный список за деятельность, связанную с КНДР и оружием массового уничтожения». В 2015 году под американские санкции за сделки с Сирией попал банк «Русский финансовый альянс»

Цель США — таким образом оказать политическое давление на Россию, считает Самиев. «Задача в том, чтобы ударить несколько раз, но более точечно, найти слабые звенья. Например, по Сredit Suisse объявленный объем большой. Скорее всего, США провели работу предварительную, чтобы эта новость появилась. Ожидать можно похожего и по другим банкам. Это будут какие-то отдельные крупные случаи. США будут, очевидно, вести именно кулуарные переговоры со структурами, которые могут продемонстрировать существенное влияние», — подчеркивает он.

Заморозку или закрытие операций с Россией по всему мировому финансовому рынку ждать не стоит.

«Цель в том, чтобы это происходило постоянно, дозированно и в ручном управлении. Это способ политического давления, безусловно», — заключает аналитик.

Санкции с подвохом

Согласно пояснениям Минфина США, санкции означают замораживание счетов, находящихся в юрисдикции США. Все деловые контакты американских граждан и компаний как с физическими, так и с юридическими лицами России, включенными в санкционный список, должны быть свернуты.

Апрельские санкции были введены в соответствии с законом о противодействии противникам США при помощи санкций (CAATS).

Согласно этому санкционному режиму, нерезиденты США, которые проводят «существенные транзакции» в интересах фигурантов списка, сами могут стать объектами санкций.

Конкретный объем «существенных» операций Минфин США не указывает.

Так называемые вторичные санкции грозят контрагентам запретом на получение любых финансовых услуг в США, запретом на привлечение финансирования с участием американских банков, ограничением на экспорт товаров из США, а также введением ограничений на владение имуществом в США и запретом на въезд в США руководителям и акционерам компании.

Вскоре после введения санкций Reuters сообщал без указания банка о блокировке зарплатных счетов нескольких сотрудников швейцарского отделения «Реновы», подконтрольной Виктору Вексельбергу . Заблокированы были и долларовые счета самой компании. В июне Forbes писал, что швейцарские банки, включая Julius Baer, заморозили около $1 млрд на счетах самого Вексельберга.

Согласно Reuters, в 2017 году около $6,2 млрд были выведены из России в Швейцарию, что составляет 14% от ее общего оттока капитала за границу. Известно, что Швейцария пользовалась популярностью среди россиян благодаря стабильности и банковской тайне.

Сам Credit Suisse уже подвергался штрафам со стороны США из-за санкций. В декабре 2009 года власти США оштрафовали швейцарский банк на $536 млн Банк проводил операции клиентов из Ирана и Судана, против которых США ввели санкции.