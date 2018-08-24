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Медведев поручил до конца года установить единый тариф на прокачку газа для всех поставщиков
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Медведев поручил до конца года установить единый тариф на прокачку газа для всех поставщиков 

Rambler News Service 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, Минэнерго и Минэкономразвития установить до конца 2018 года единый тариф на транспортировку газа для всех поставщиков, следует из распоряжения об утверждении «дорожной карты» по развитию конкуренции в отраслях экономики.
«Создание условий для развития конкуренции, выравнивание условий осуществления хозяйственной деятельности между поставщиками газа. Установление единого тарифа на транспортировку газа по магистральным газопроводам для всех поставщиков газа. IV квартал 2018 года», — говорится в документе.
Кроме того, Минэнерго и ФАС должны до конца второго квартала 2019 года разработать методику по расчету тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам по схеме «вход-выход».
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