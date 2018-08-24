Ещё
Медведев утвердил дорожную карту по развитию конкуренции в отраслях экономики
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.81
78.36
78.56
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
75.54
–0.25 Золото
1192.43
+0.06 РТС
1055.86
+0.38
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1586
+0.0175
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Медведев утвердил дорожную карту по развитию конкуренции в отраслях экономики 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении дорожной карты по развитию конкуренции в отраслях экономики и переходу отдельных сфер естественных монополий в состояние конкурентного рынка. Как сообщает пресс-служба правительства, в документе, рассчитанном на 2018-2020 годы, определены контрольные показатели, ответственные исполнители и ожидаемые результаты его реализации.
Дорожная карта, в частности, предусматривает развитие конкуренции в сферах образования, строительства, дорожного строительства, телекоммуникаций, информационных технологий, жилищно-коммунального хозяйства, газоснабжения, электроэнергетики, транспортных услуг, промышленности, реализации нефти, нефтепродуктов и природных ресурсов, в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах, а также на рынке социальных услуг и на финансовых рынках.
Документ, согласно материалам кабмина, призван повысить удовлетворенность потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен. В результате его реализации планируется повысить экономическую эффективность и конкурентоспособность бизнеса, в том числе за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам естественных монополий и госуслугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности, стимулирования инновационной активности, повышения доли наукоемких товаров и услуг в структуре производства, а также развития рынков высокотехнологичной продукции.
Кабмин также рассчитывает на стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие технологий, снижение издержек в масштабе национальной экономики, обеспечение национальной безопасности.
Медведев поручил осуществлять и контролировать реализацию этого плана руководителям профильных ведомств. Федеральная антимонопольная служба должна будет осуществлять мониторинг исполнения дорожной карты, ежеквартально предоставляя в правительство соответствующий отчет.
ТАСС: последние новости
Сбербанк повысил прогноз по среднему курсу доллара к рублю до 2020 года Меркель: Германия не может отказываться от сотрудничества с РФ в вопросах снабжения газом Белоусов: обязательного вовлечения компаний в реализацию майского указа не будет
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем33
Россия потеряла миллиарды897
Россия откажется от доллара591
Мир объединяется против доллара3
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение