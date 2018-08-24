Медведев утвердил дорожную карту по развитию конкуренции в отраслях экономики

МОСКВА, 24 августа. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении дорожной карты по развитию конкуренции в отраслях экономики и переходу отдельных сфер естественных монополий в состояние конкурентного рынка. Как сообщает пресс-служба правительства, в документе, рассчитанном на 2018-2020 годы, определены контрольные показатели, ответственные исполнители и ожидаемые результаты его реализации.

Дорожная карта, в частности, предусматривает развитие конкуренции в сферах образования, строительства, дорожного строительства, телекоммуникаций, информационных технологий, жилищно-коммунального хозяйства, газоснабжения, электроэнергетики, транспортных услуг, промышленности, реализации нефти, нефтепродуктов и природных ресурсов, в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах, а также на рынке социальных услуг и на финансовых рынках.

Документ, согласно материалам кабмина, призван повысить удовлетворенность потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен. В результате его реализации планируется повысить экономическую эффективность и конкурентоспособность бизнеса, в том числе за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам естественных монополий и госуслугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности, стимулирования инновационной активности, повышения доли наукоемких товаров и услуг в структуре производства, а также развития рынков высокотехнологичной продукции.

Кабмин также рассчитывает на стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие технологий, снижение издержек в масштабе национальной экономики, обеспечение национальной безопасности.