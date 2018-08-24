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Правительство может ограничить рост доли госучастия в финансовой системе РФ
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Правительство может ограничить рост доли госучастия в финансовой системе РФ 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Законопроект, предполагающий определение политики допустимого участия государства в уставном капитале финансовых организаций может быть внесен в правительство в IV квартале 2018 года. Такие сроки предполагает дорожная карта по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ, утвержденная премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Ответственными исполнителями указаны Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба при участии Банка России и Минфина.
В графе «ожидаемый результат» в дорожной карте развития конкуренции, утвержденной правительством, указано: «ограничение в целом роста доли государственного участия в финансовой системе Российской Федерации в целях обеспечения условий для повышения эффективности деятельности и развития конкуренции на рынке финансовых услуг».
Кроме того, в документе отмечается, что соответствующие меры позволят определить обоснованное увеличение доли участия государства в финансовой системе РФ, в том числе при реализации процедуры финансового оздоровления в случае возможного возникновения неблагоприятных внешних и внутренних факторов, способных создавать системные риски с точки зрения стабильности банковской среды или риски, связанные с вопросами безопасности, а также в случаях, когда это необходимо в целях повышения доступности финансовых услуг.
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