Правительство может ограничить рост доли госучастия в финансовой системе РФ

МОСКВА, 24 августа. / ТАСС /. Законопроект, предполагающий определение политики допустимого участия государства в уставном капитале финансовых организаций может быть внесен в правительство в IV квартале 2018 года. Такие сроки предполагает дорожная карта по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ, утвержденная премьер-министром Дмитрием Медведевым

В графе «ожидаемый результат» в дорожной карте развития конкуренции, утвержденной правительством, указано: «ограничение в целом роста доли государственного участия в финансовой системе Российской Федерации в целях обеспечения условий для повышения эффективности деятельности и развития конкуренции на рынке финансовых услуг».

Кроме того, в документе отмечается, что соответствующие меры позволят определить обоснованное увеличение доли участия государства в финансовой системе РФ, в том числе при реализации процедуры финансового оздоровления в случае возможного возникновения неблагоприятных внешних и внутренних факторов, способных создавать системные риски с точки зрения стабильности банковской среды или риски, связанные с вопросами безопасности, а также в случаях, когда это необходимо в целях повышения доступности финансовых услуг.