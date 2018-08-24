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Правительство утвердило «дорожную карту» по развитию конкуренции
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Правительство утвердило «дорожную карту» по развитию конкуренции 

Rambler News Service 39 минут назад
Правительство России утвердило «дорожную карту» на 2018-2020 годы по развитию конкуренции в различных отраслях экономики, сообщает пресс-служба правительства.
Утвержденной «дорожной картой» предусматривается, в частности, развитие конкуренции в сферах образования, строительства, дорожного строительства, телекоммуникаций, информационных технологий, ЖКХ, газоснабжения, электроэнергетики, промышленности, транспортных услуг, реализации нефти, нефтепродуктов и природных ресурсов, на финансовом рынке и рынке социальных услуга, а также в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах.
В документе также определяются контрольные показатели, ответственные исполнители и ожидаемые результаты от реализации.
Основными целями утвержденной «дорожной карты» является повышение удовлетворенности потребителей посредством расширения ассортимента товаров (работ, услуг), повышения их качества и снижения цен.
Кроме того, документ нацелен на повышение конкурентоспособности и экономической эффективности хозяйствующих субъектов, в том числе за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий и госуслугам, которые необходимы для ведения предпринимательской деятельности, а также за счет стимулирования инновационной активности хозяйствующих субъектов, увеличения доли наукоемких товаров и услуг в структуре производства и развития рынков высокотехнологичной продукции.
Еще одной основной целью «дорожной карты» является «стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие технологий, снижение издержек в масштабе национальной экономики, обеспечение национальной безопасности».
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