В России появился выгодный мегапроект

газета «Ведомости». Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Екатеринбург-Челябинск дополнительно принесет ВВП страны 2,2 триллиона рублей. Такие расчеты Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева

Прогнозируется, что магистраль обеспечит прирост ВВП уже с начала строительства и будет привлекать дополнительные деньги весь срок эксплуатации в рамках концессии (с 2021 по 2034 год). Согласно расчетам, валовый региональный продукт (ВРП) Челябинской области увеличится на 0,9 триллиона рублей, ВРП Свердловской области — на 1,12 триллиона рублей, а валовый продукт других регионов благодаря инвестиционному спросу вырастет на 0,1 триллиона рублей.

Наибольший эффект ожидается на стадии строительства высокоскоростной магистрали, поскольку произойдет рост производства строительных материалов и девелоперских услуг. В результате вырастут поступления налогов и социальных отчислений.

По оценке заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского , после того, как магистраль соединит Челябинск и Екатеринбург, в стране образуется третий по величине центр экономического роста (после Москвы и Санкт-Петербурга). Высокинский считает расчеты ЦЭИ точными, но консервативными и надеется, что эффект для региональной экономики превзойдет эти прогнозы.