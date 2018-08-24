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В России появился выгодный мегапроект
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В России появился выгодный мегапроект 

Lenta.ru 13 минут назад
Фото: Lenta.ru
Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Екатеринбург-Челябинск дополнительно принесет ВВП страны 2,2 триллиона рублей. Такие расчеты Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Прогнозируется, что магистраль обеспечит прирост ВВП уже с начала строительства и будет привлекать дополнительные деньги весь срок эксплуатации в рамках концессии (с 2021 по 2034 год). Согласно расчетам, валовый региональный продукт (ВРП) Челябинской области увеличится на 0,9 триллиона рублей, ВРП Свердловской области — на 1,12 триллиона рублей, а валовый продукт других регионов благодаря инвестиционному спросу вырастет на 0,1 триллиона рублей.
Наибольший эффект ожидается на стадии строительства высокоскоростной магистрали, поскольку произойдет рост производства строительных материалов и девелоперских услуг. В результате вырастут поступления налогов и социальных отчислений.
По оценке заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского, после того, как магистраль соединит Челябинск и Екатеринбург, в стране образуется третий по величине центр экономического роста (после Москвы и Санкт-Петербурга). Высокинский считает расчеты ЦЭИ точными, но консервативными и надеется, что эффект для региональной экономики превзойдет эти прогнозы.
По плану Минэкономразвития на строительство ВСМ Москва-Владимир и Екатеринбург-Челябинск из бюджета выделят 350 миллиардов рублей. Общая стоимость проектов составляет 1,5 триллиона рублей.
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