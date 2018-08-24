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Маленькие, но смелые: кто не поддержал антироссийские санкции
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Маленькие, но смелые: кто не поддержал антироссийские санкции 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 августа — «Вести. Экономика». Бывший президент Исландии Оулавюр Гримссон похвалил Фарерские острова, не поддержавшие европейские санкции против РФ, в отличие от самой Исландии.
Оулавюр Гримссон EPA-EFE/BIRGIR THOR HARDARSON
При этом острова на правах автономии входят в состав Дании, которая к санкциям присоединилась.
"Встречаются парадоксальные ситуации. Например, у нас есть хорошие соседи — Фарерские острова. И, хотя они являются частью Датского королевства, Фареры продолжили торговать с Россией в разных сферах и даже открыли торговое представительство в Москве после того, как Дания и другие европейские страны ввели свои санкции", — отметил Гримссон в интервью РИА «Новости».
Он напомнил, что Россия до введения санкций «всегда была важным рынком для исландской рыбной продукции». Экс-президент также отметил, что европейские страны в разной степени страдают от российских контрсанкций, а это несправедливо.
"Санкции относятся к ограниченным сферам экономики, поэтому они отражаются на разных европейских странах по-разному, в зависимости от того, насколько большую роль играет та или иная сфера во взаимоотношениях европейской страны и России. Например, в зависимости от того, была ли торговля с Россией преимущественно в сфере рыболовства, как в случае с Исландией, или страна импортировала автомобили или другую высокотехнологическую продукцию из Европы в Россию", — привел примеры Гримссон.
По исландской статистике, в 2014 году товарооборот между Исландией и Россией составил $267 млн Его основу составлял экспорт исландской рыбы в РФ. Однако в 2015 году, когда Европа и Россия ввели взаимные санкции, произошло падение товарооборота до $122 млн В 2016 году товарооборот России и Исландии составил уже $33 млн
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