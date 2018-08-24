Болтон призвал найти альтернативу «Северному потоку-2»

Болтон призвал искать альтернативные Северному потоку — 2 проекты поставок газа в Европу

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Украину и другие страны Европы искать альтернативные "Северному потоку — 2" проекты поставок газа. Об этом он заявил в пятницу, выступая на брифинге в Киеве.

"Один из вопросов, о котором говорил Трамп [Дональд] по поводу "Северного потока", — это не только экономическая важность этого вопроса, когда есть такая зависимость от поставок российских энергоресурсов, а стратегическая важность — это то, что связано с монополией поставщика критически важных энергоресурсов", — сказал он.

При этом, по словам Болтона, президента Трампа тревожит тот факт, что "Европа добровольно еще больше привязывает себя к российским энергопоставщикам". Альтернативный вариант, в том числе и для Украины, по мнению советника президента, — это "поиск других источников и ресурсов природного газа".

В этом контексте он напомнил о предложении построить Трансадриатический трубопровод, чтобы природный газ из Азербайджана поставлять в Италию, а также напомнил о том, что есть большие запасы в средиземноморском регионе, сжиженный газ из Америки, а также ресурсы, которые добываются на Украине. "На Украине есть ресурсы в тех объемах, которых приблизительно хватит на обеспечение потребностей, а может, и американские компании увидят привлекательные перспективы бурения", — отметил он. "Тут главное искать альтернативные ресурсы, чтобы не было зависимости от России. Если "Северный поток — 2" будет построен, то Украина останется в рискованной ситуации, даже если Россия обяжется поставлять достаточные объемы газа", — заявил советник президента США.

"Северный поток — 2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.