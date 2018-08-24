Силуанов рассказал о налоговой нагрузке на бизнес

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов по итогам встречи с представителями бизнеса рассказал, что компании были проинформированы о том, что налоговая нагрузка меняться не будет. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Министр также заявил, что деньги компаний изыматься не будут.

Помощник президента Андрей Белоусов добавил, что конкретные договорённости с бизнесом по развитию инвестиций зафиксируют в ноябре.