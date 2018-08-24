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Силуанов рассказал о налоговой нагрузке на бизнес
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Силуанов рассказал о налоговой нагрузке на бизнес 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов по итогам встречи с представителями бизнеса рассказал, что компании были проинформированы о том, что налоговая нагрузка меняться не будет. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Министр также заявил, что деньги компаний изыматься не будут.
Со своей стороны, глава РСПП Александр Шохин отметил, что обсуждались меры по увеличению инвестиционной деятельности.
Помощник президента Андрей Белоусов добавил, что конкретные договорённости с бизнесом по развитию инвестиций зафиксируют в ноябре.
Ранее Силуанов рассказал о политике российского правительства в отношении курса рубля.
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