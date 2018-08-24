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ЦБ назначил советника Набиуллиной Юрия Воронина финомбудсменом
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ЦБ назначил советника Набиуллиной Юрия Воронина финомбудсменом 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Банк России назначил главным финансовым омбудсменом советника главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной Юрия Воронина.
Его кандидатуру представил на пресс-конференции в пятницу первый зампред регулятора Сергей Швецов.
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