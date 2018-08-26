В России появился новый омбудсмен

В России появился финансовый омбудсмен. Чем он будет заниматься?

Воронин будет рассматривать споры потребителей с финансовыми организациями до суда с имущественными претензиями до 500 тысяч рублей, а также споры по ОСАГО независимо от суммы. Согласно закону, с 3 сентября решения уполномоченного будут обязательны для финансовых организаций. В следующем году с омбудсменом должны будут сотрудничать страховщики, с 2020-го — микрофинансовые организации, еще через год — банки.

«Если этот институт будет работать так, как декларируется, то, конечно, такая должность нужна, потому что работа этого института может очень сильно разгрузить наши суды и наш регулятор, Банк России. Только в 2017 году и только по обязательной «автогражданке» в суды поступило почти 400 тысяч исков, а в ЦБ — почти 40 тысяч жалоб потребителей на страховщиков. С таким объемом наши суды хотя и справляются, но происходит все это медленно и печально. Сейчас этот институт наделен всеми инструментами, которые позволят защищать права потребителей быстро. В законе прописаны очень короткие сроки на рассмотрение жалобы потребителя, поступившей омбудсмену, на исполнение решения, принятое омбудсменом, финансовой организацией. Это все будет работать только в том случае, если омбудсмен не будет необоснованно лоялен к финансовым организациям. В нашей стране риск необоснованной лояльности достаточно велик. Если вдруг это все выльется в мягкость и лояльность омбудсмена к финансовым организациям, то для потребителей, конечно, лучше оставить все так, как есть сейчас».

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что сначала деятельность уполномоченного будет финансировать Банк России, затем привлекут взносы участников рынка. Срок полномочий омбудсмена — пять лет. В службе уполномоченного будут работать несколько сотен человек. Они будут рассматривать около 250 тысяч дел в год. Директор Института актуальной экономики Никита Исаев не видит смысла в таком институте:

«Это, скорее, дискредитация правовой системы, которая есть в стране. Все споры и любая защита прав потребителей укладываются в простое федеральное законодательство. Есть судебная практика и достаточно жесткие требования по отношению к тем, кто, возможно, нарушает права потребителей. Но этого, видимо, не существует. Видимо, судебная система настолько низложена с точки зрения защиты этих прав, что приходится придумывать различные неконституционные должности. Все, что сейчас происходит, — это лишь попытка Центрального банка оказать дополнительное давление на кредитные организации в целях выполнения этих требований и нормативов, которые существуют. Я не думаю, что эта игра будет в интересах физических лиц, да и юридических, которые подвергаются определенному давлению со стороны кредитных организаций, меняющих свои кредитные договоры постфактум, меняющих определенные условия. Полагаю, что это очередной пиар-пшик, который проводится, в частности, Центральным банком, и ни к чему более путному в части защиты прав и интересов потребителей банковских услуг он не принесет».

Уже с 3 сентября физические лица смогут отправлять финансовому омбудсмену имущественные претензии и информацию о спорах по «автогражданке».