Минфин сделал ставку на налоговую базу

Решение правительства РФ не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес является правильным — считает доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий Валерий Масленников.

Правительство не будет повышать налоги в России

Дело в том, что министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам встречи с представителями отечественного бизнеса подтвердил, что в планах правительства РФ нет увеличения налоговой нагрузки на российских предпринимателей.

Он отметил, что, несмотря на процесс увеличения фискального бремени на экономику, который мы все видели в виде налогового маневра и роста ставки НДС, базовые налоги на отечественный бизнес повышаться не будут, и это стратегия российского правительства.

«Ситуация, на самом деле, очень непростая, и дело здесь не только в конкретных налогах на российский бизнес, а также в их актуальных ставках, но и в том, что налоговая база в нашей стране, мягко говоря, не до конца является «белой», — констатирует Масленников.

Соответственно, как отмечает эксперт, основной задачей Министерства финансов и правительства РФ в данном вопросе должно быть стремление к тому, чтобы сделать налоговую базу, как можно более белой. Это гораздо эффективней обычного повышения налоговой ставки, которая в такой ситуации затронет в основном добросовестных плательщиков, но не весь отечественный бизнес.

В России все нормально с налоговыми ставками

«Здесь нужно повышать заинтересованность людей, причем такие попытки сегодня совершаются, что видно и по последней нашей программе по выведению самозанятых граждан в легальное правовое поле», — резюмирует Масленников.

Еще одним актуальным вопросом является организация отношений между индивидуальными предпринимателями и налоговой службой , поэтому здесь крайне важен психологический момент, чтобы у людей сформировалось доверие к налоговым органам. Этот фактор является гораздо более важным фактором, чем увеличение налоговой базы путем физического поднятия налоговых ставок.

Примечательно, что у нас в стране обычно любят критиковать уровень налоговой нагрузки на бизнес, утверждая о том, что он даже выше лимитов, которые приняты в западных странах и являются оптимальными в рамках современной экономической науки. Некоторые эксперты даже считают, что это является причиной слабого развития частного бизнеса в нашей стране.

«Это, кстати говоря, миф. Просто в западных государствах доля бизнеса в национальной экономике гораздо выше, чем в России, в результате чего, и создается впечатление о большей налоговой нагрузке в нашей стране», — заключает Масленников.

В России приемлемая налоговая нагрузка

В России налоговая нагрузка на частный бизнес, в целом, соответствует тем показателям, которые приняты на современном Западе, поэтому это точно не является нашей главной проблемой по данному направлению.

«У нас не такие колоссальные налоги, как это иногда пытаются представить. Скорее, такие разговоры присущи обывателям, причем они не соответствуют реальным показателям состояния дел в отечественном народном хозяйстве», — констатирует Масленников.

Впрочем, данный вопрос упирается в то обстоятельство, что в России очень большая роль государства в национальной экономике, поэтому в качестве одного из драйверов экономического роста рассматривается рост частного бизнеса. Данные, конечно, разнятся, но доля государства в отечественной экономике составляет сегодня от 42 до 70 процентов, что, в любом случае, очень много, как это не оценивать.

В такой ситуации возникает вопрос, а можем ли мы рассчитывать на изменение ситуации, и нужно ли вообще России это сейчас, когда наша страна находится под таким беспрецедентным экономическим давлением со стороны западных государств.

Государству надо правильно участвовать в экономике

«Россия исторически отличается тем, что роль государственного капитализма в нашей стране всегда была велика, причем госсектор и сегодня продолжает играть ведущую роль в развитии отечественного народного хозяйства», — резюмирует Масленников.

По словам Валерия Владимировича, рост государственного участия в экономике связан не с тем, что кто-то якобы хочет получить бюджетное финансирование своей деятельности или с другими подобными вопросами, а с тем обстоятельством, что иначе не проведешь единую экономическую политику, поскольку косвенные методы регулирования в общероссийском масштабе не работают.

«Косвенные методы хороши в масштабе Омской или Московской области, но не всей страны. России необходима централизованная экономическая сила, которая не может быть создана без участия государства», — заключает Масленников.

Другой вопрос, что нужно искать правильную форму участия государства — через концессии, через правильное распределение ренты и многие другие механизмы, которые необходимо задействовать в отечественном народном хозяйстве.

«Это и есть основные вопросы и проблемы, как развития отечественной экономики, так и государственного участия в народном хозяйстве, а не роль малого и среднего бизнеса. У последнего существует свой сегмент, он всегда был, есть и будет. Это обслуживание, торговля и многие другие направления, где основную роль в нашей стране как раз и играют предприниматели», — констатирует Масленников.

Возможны еще синдикаты с государственным участием, но не более того, поскольку сегодня на дворе цифровая экономика, где поделена вся цепочка производства и продажи продуктов. Так что, экономический рост нам нужно искать где-то еще.