Китай не захотел договариваться с Трампом

Переговоры между США и Китаем, которые проходили в Вашингтоне 22-23 августа, закончились провалом.

Несмотря на больший скепсис, многие эксперты все же не теряли надежды, рассчитывая на то, что США и Китай все же смогут договориться и наконец-то завершить торговую войну.

Несмотря на то, что министерство коммерции Китая назвало встречу откровенной и продуктивной, Белый дом был гораздо сдержаннее в формулировках, назвав встречу обменом мнениями. Источники агенства Bloomberg заявляют, что сторонам не удалось достичь хоть сколь существенного прогресса.

Более того, власти США не планируют новых переговоров с китайской стороной и решительно настроены к введению очередной порции пошлин на китайские товары еще на $200 млрд

Китайская сторона могла намерена саботировала переговоры, не предложив никаких вариантов решения свободы, поскольку рассчитывает на провал Республиканской партии на выборах США, что откроет путь к импичменту Дональда Трампа или существенному сокращению его возможностей.

«Китайцы предлагали значительно нарастить закупки в США сырьевых товаров, включая нефть и сланцевый газ, но отказались от каких-либо компромиссов по ключевым для Трампа пунктам», — сообщают источники Bloomberg в Белом доме.

Предстоящие промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября, они имеют огромное значение для политического будущего страны, поскольку окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к Демократической партии

Ранее в интервью Reuters Дональд Трамп заявил, что не ожидает значительных результатов от очередного раунда переговоров между США и Китаем. Президент Америки также отметил, что он не ставит временных рамок в решении торговых вопросов с Пекином.

"Я как они: у меня длинный горизонт", — добавил президент США.

Впрочем, переговоры не помешали Соединенным Штатам продолжить ужесточение импортных тарифов на китайские товары. Накануне Вашингтон активировал второй пакет 25%-х ввозных пошлин на товары стоимостью $16 млрд Таким образом, общий объем обложенного повышенными тарифами китайского импорта достиг $50 млрд

Китай отреагировал на это аналогичными мерами. "Чтобы защитить многостороннюю торговую систему и законные права и интересы Китая, Китай принял необходимые контрмеры", — заявил представитель МИД КНР Лу Кан.

Правительство Китая ввело ответные пошлины в 25% на американский импорт общей стоимостью $16 млрд Как сообщило Центральное телевидение Китая, они вступили в силу 23 августа в 12:01 по местному времени. Таким образом, объем американских товаров, которые облагаются повышенными пошлинами в КНР, также вырос до $50 млрд