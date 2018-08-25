Новые санкции США: ударят ли они по россиянам

Правительство Соединенных Штатов анонсировало новые санкции против России. Они должны быть опубликованы и вступить в силу 27 августа. Какой эффект от очередных санкций ждать для экономики России, узнала «ВМ».

Новые ограничения будут касаться преимущественно трех сфер отношений между двумя странами. Будущие санкции предусматривают запрет на оказание России любой американской поддержки, «кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов». Кроме того, прекращается выдача лицензий на экспорт госкомпаниям нашей страны оружия американского производства и продукции двойного назначения — товаров, которые используются в общегражданских промышленных целях, но имеющие свойства для использования при создании вооружения. Однако продолжится экспорт наименований, которые необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации и сотрудничества в космосе.

— В Советском Союзе ситуация была и похуже, — говорит экономист Лев Могилевский. — К примеру, в сфере высоких технологий существовал так называемый список КоКом (международной организации, созданной для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие социалистические страны. — Прим. «ВМ»), запрещавший поставки любой продукции, которая могла бы развивать страну как в научно-технической, так и в военной области. И страны, располагавшие возможностью экспортировать такие товары, были в этом списке. Если обнаруживалось, что кто-то из них смог поставить что-то против этого государства и ответственных за это людей, США разворачивали судебные процессы, которые для нарушителей заканчивались плачевно.

Эксперт отметил, что санкции в отношении России в любом случае будут «в страдательном падеже». Однако серьезных последствий для компаний и жителей страны Лев Могилевский не видит.

— Вопрос в другом: критично ли это для нас? На мой взгляд, нет. Сегодня у нас есть мировой рынок, на котором можно найти любые товары. Если вы обратите внимание, США пригрозили санкциями Китаю и отказом продавать высокотехнологичные продукты. Они понимают, что китайцы вполне могут предоставить России аналоги продукции, производимой западными странами, и мы их купим.

Отдельная статья санкций посвящена отказу России в любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке со стороны любого американского учреждения. По мнению Льва Могилевского, и этих санкций нам бояться не стоит.

— Приведу пример. Когда человек недомогает, у него есть два пути: или пить таблетки, или качать мышцы. Второе более продуктивно, но оно требует собственных усилий. А таблетки каждый раз будут требовать повышения дозы. Наши инвестиционные компании привыкли, что за небольшой процент можно брать кредиты. Запрет заставит их немного сконцентрироваться, рассчитывать собственные силы и в основном на себя, — считает экономист.

Лев Могилевский добавил, что ухода американских банков из России после вступления новых санкций в силу ждать не стоит. В целом, по словам экспертов, новые санкции хоть и могут привести к очередным колебаниям валют, но серьезных последствий для российской экономики не будет.