Китай довел Трампа до экономической истерии

СМИ сообщили, что Трамп «сыт по горло» действиями Китая во внешнеторговой политике

Президент США Дональд Трамп заявил, что «абсолютно сыт по горло» внешнеторговой политикой Китая и намерен её изменить. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

Отмечается, что, по мнению президента США, Китай пытается «наказать его политически» перед промежуточными выборами в Конгресс США введением пошлин на сельскохозяйственные товары, которые производят те штаты, где Трамп одержал победу на президентских выборах 2016 года.

Также, по словам источников в Белом доме, президент считает, что его предшественники уделяли недостаточно внимания политике Китая в сфере торговли.

Отмечается, что Трамп намерен изменить её и тем самым войти в историю.

Ранее в Китае назвали безответственными заявления США о влиянии Пекина на переговоры по КНДР.