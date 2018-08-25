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Китай довел Трампа до экономической истерии
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СМИ сообщили, что Трамп «сыт по горло» действиями Китая во внешнеторговой политике 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что «абсолютно сыт по горло» внешнеторговой политикой Китая и намерен её изменить. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.
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Отмечается, что, по мнению президента США, Китай пытается «наказать его политически» перед промежуточными выборами в Конгресс США введением пошлин на сельскохозяйственные товары, которые производят те штаты, где Трамп одержал победу на президентских выборах 2016 года.
Также, по словам источников в Белом доме, президент считает, что его предшественники уделяли недостаточно внимания политике Китая в сфере торговли.
Отмечается, что Трамп намерен изменить её и тем самым войти в историю.
Ранее в Китае назвали безответственными заявления США о влиянии Пекина на переговоры по КНДР.
RT на русском: последние новости
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