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США пойдут за газом на Украину
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Болтон допустил, что США будут добывать газ на Украине 

РИА Новости 1 час назад
Американские энергетические компании могут быть заинтересованы в добыче природного газа на Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
После встречи с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом Болтон отметил, что развитие энергетической отрасли позволяет Киеву добывать топливо в объемах, "примерно достаточных для удовлетворения собственных бытовых потребностей".
"Возможно, американским или другим иностранным энергетическим компаниям покажется привлекательной разведка и добыча газа здесь, на Украине", — цитирует его "Укринформ".
Как заметил Болтон, во время визита в Киев ему удалось обсудить с Гройсманом вопросы в сфере энергоресурсов.
Представитель США ранее подчеркнул, что Украине необходимо диверсифицировать источники энергии и быть готовым к тому, что Москва не согласится поставлять Киеву природный газ в достаточных для страны количествах. По его словам, данная проблема станет особенно актуальной для Киева после строительства трубопровода "Северный поток — 2".
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