Италия намерена отказаться поддерживать бюджет ЕС

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в фейсбуке заявил, что Рим может не поддержать бюджет Евросоюза на ближайшие годы.

"Италия не считает возможным присоединиться к бюджету, который предполагает столь непоследовательную политику в социальном плане", — написал Конте.

По его словам, Италия готова пойти на данный шаг из-за ситуации с мигрантами.

Он также добавил, что встреча по проблемам миграции, которая прошла в Брюсселе, стала "поражением" ЕС.

Ранее Конте заявил, что Евросоюз не смог принять новые решения в области миграционной политики.