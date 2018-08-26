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Италия намерена отказаться поддерживать бюджет ЕС
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Италия намерена отказаться поддерживать бюджет ЕС 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в фейсбуке заявил, что Рим может не поддержать бюджет Евросоюза на ближайшие годы.
"Италия не считает возможным присоединиться к бюджету, который предполагает столь непоследовательную политику в социальном плане", — написал Конте.
По его словам, Италия готова пойти на данный шаг из-за ситуации с мигрантами.
Он также добавил, что встреча по проблемам миграции, которая прошла в Брюсселе, стала "поражением" ЕС.
Ранее Конте заявил, что Евросоюз не смог принять новые решения в области миграционной политики.
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