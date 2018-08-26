Газ в обход России: зачем Меркель ездила на Кавказ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель завершила свое трехдневное турне по Южному Кавказу, в ходе которого она посетила Грузию, Армению и Азербайджан. По итогам этих визитов было подписано несколько двусторонних соглашений, а также были сделаны заявления о будущем отношений закавказских республик с Европой. По мнению экспертов, в прошедшей поездке Меркель представляла, не только Германию, но и Евросоюз

Канцлер ФРГ Ангела Меркель возвращается в Германию после длившегося три дня турне по странам Южного Кавказа, в ходе которого она посетила Грузию, Армению и Азербайджан.

В Грузии лидер Германии провела переговоры со председателем грузинским правительства Мамукой Бахтадзе , президентом Грузии Георгием Маргвелашвили , а также встретилась со студентами Тбилисского государственного университета.

Главным итогом визита Меркель в Тбилиси является подписание двух соглашений на общую сумму в €193 млн Первое соглашение было заключено между немецким банком KfW и министерством финансов Грузии и касается улучшения водоснабжения и системы канализации в округе Аджарии.

Правительство Германии выделит льготный финансовый ресурс в размере €40 млн, а также €3 млн в виде гранта. Сумма будет потрачена на ремонт системы водоснабжения и водосточную систему в селах района Хуло, Кеда, Шуахеви, Хелвачаури и Кобулети.

Однако намного важнее оформление кредитного соглашение на сумму €150 млн для строительства подземного газохранилища.

«В газохранилище будет накапливаться тот газ, который удовлетворит потребности населения в т.н. пиковый период зимнего сезона», — сказала замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Нино Энукидзе после подписания документа.

В политическом плане же важно отметить тот факт, что на встрече со студентами государственного университета Грузии в Тбилиси Меркель заявила, что считает Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями».

С другой стороны, членство Грузии в НАТО во время визита Меркель в Тбилиси не обсуждалось. По мнению экспертов, это связано с позицией Берлина относительно вступления Грузии в альянс. «Следует понимать, что Германии невыгодно вступление Грузии в НАТО. Это в значительной степени обвалит отношения Германии с Россией, чего бы Берлину, конечно, не хотелось», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

Меркель пробыла в Грузии два дня — 23 августа и первую половину следующего дня. После обеда, 24 августа канцлер Германии направилась в Ереван. В Армении у канцлера ФРГ были запланированы переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, избранным парламентом после недавней «бархатной революции» в стране. Однако каких-либо подробностей относительно этих переговоров не сообщалось до самого последнего момента. Вполне возможно, что это связано с тем, что договоренность о визите была достигнута с еще предыдущим главой Армении Сержом Саргсяном.

В результате итоги визита канцлера ФРГ в Армению носят протокольный характер. Стороны обменялись обоюдными любезностями, однако практических результатов встречи Меркель и Пашиняна не было.

«Рад, что наши переговоры с госпожой канцлер прошли весьма продуктивно, они касались армяно-германских отношений. По многим вопросам наши позиции совпадают, что доказывает, что в развитии наших отношений есть огромный потенциал. Мы питаем надежду, что масштабы наших отношений существенно изменятся. Мы пришли к заключению, что после этого визита у нас будет общая повестка по разным областям и мы будем ее осуществлять», — сказал Пашинян по итогам переговоров.

Меркель также заявила о готовности Берлина продолжать развивать отношения с Ереваном. Пожалуй главным заявлением на том визите стало обещание о возможности либерализации визового режима между ЕС и Арменией.

«Для граждан Грузии и Украины, которые подписали с ЕС ассоциативное соглашение, вопрос либерализации визового режима уже решен. Этот вопрос тесно связан с миграционной политикой. Мы надеемся на подвижки в этом вопросе, и со своей стороны Германия сделает все от нее зависящее в вопросе либерализации визового режима для граждан Армении», — заявила канцлер.

На совместной пресс-конференции с Пашиняном Меркель также спросили, возможны ли практические шаги по налаживанию сотрудничества между ЕАЭС и ЕС.

Канцлер Германии, отвечая на вопрос, назвала Армению примером того, как можно хорошо сотрудничать с Россией и ЕС.

Тем не менее, по ее словам, в ближайшем будущем переговоры о сотрудничестве ЕАЭС и ЕС вряд ли будут.

«Экономические возможности есть, но в формальном смысле, в ближайшем будущем переговоры между ЕАЭС и ЕС — вряд ли. Но пример Армении показывает, что можно на это пойти», — сказала Меркель.

Последней важной темой, поднятой на пресс-конференции с армянским премьер-министром было урегулирование карабахского конфликта. Меркель подчеркнула, что Германия готова содействовать урегулированию конфликта, будучи членом Минской группы ОБСЕ.

«Немецкая сторона и лично канцлер осознают, что урегулирование возможно исключительно мирным путем и для этого необходимо установить в регионе соответствующую атмосферу», — сказал Пашинян на пресс-конференции по итогам встречи.

Пообещав в Ереване, что Берлин готов взять на себя ответственность за урегулирование карабахского конфликта, Меркель отправилась в Баку.

Визит канцлера в Азербайджан был омрачен тем, что власти страны отказали во въезде депутату бундестага Альберту Вайлеру, который собирался сопровождать канцлера ФРГ Ангелу Меркель в ходе визита в страны Кавказа.

Альберт Вайлер является представителем Христианско-демократического союза, в частности, парламентской группы по сотрудничеству со странами Закавказья. Он входил в список членов делегации германского правительства и осуществил два визита в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику — в 2014 и 2016 годах. Именно из-за этих визитов Вайлер был внесен в «черный список» азербайджанского МИДа

По данным немецкого издания Bild, МИД Германии на протяжении всего августа контактировал с посольством Азербайджана и пытался уладить ситуацию с визой для Вайлера, однако эти попытки не увенчались успехом. «Позиция азербайджанских властей вызывает сожаление и не способствует диалогу вокруг Нагорного Карабаха», — заявил во вторник официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт

Владислав Белов. Тем не менее, для Меркель визит в Баку, возможно, является самой важной частью ее турне, считает руководитель Центра германских исследований института Европы РАН

«Грузия и Армения — это одно, а Азербайджан — это другое. В отличие от Грузии и Армении, Азербайджан — это ресурсная страна», — говорит эксперт.

В мае этого года в Азербайджане был запущен «Южный газовый коридор», предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд

«И Меркель заинтересована, чтобы, как и когда-то через «Северный поток», через эту трубу пошел таджикский и иранский газ. Поэтому приоритет этой поездки — это энергетика», — отмечает эксперт.

Меркель и сама не скрывает своей заинтересованности в этом энергетическом проекте. «Германия готова оказать поддержу диверсификации азербайджанской экономики. Азербайджан также является большим фактором в вопросе диверсификации энергопоставок в Европу. Открытие проекта „Южный газовый коридор“ сыграет большую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы», — сказала Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Меркель даже назвала Азербайджан «самым большим и самым главным торговым партнером Германии в регионе».

Алиев в свою очередь сообщил о скором успешном завершении переговоров с Евросоюзом по новому соглашению о стратегическом партнерстве. Переговоры по новому всеобъемлющему соглашению между ЕС и Азербайджаном ведутся с 2016 года. Новый документ должен заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

«Что касается отношений с ЕС, то в этом году подписан документ о приоритетах сотрудничества, в ближайшее время успешно завершатся переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве, наступит новая эра в вопросе сотрудничества», — сказал Алиев.

Подводя итоги турне Меркель по Южному Кавказу, Владимир Брутер отмечает, что этим путешествием Меркель хотела определенным образом зафиксировать свой статус европейского лидера.