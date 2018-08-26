Энергетикам сократят страховку

Правительство хочет уменьшить размер страховки энергетикам. По мнению экспертов, снижение доходности новой программы может сэкономить 225 млрд рублей.

Программа модернизации тепловых электростанций (ТЭЦ) станет основной темой обсуждения на заседании президентской комиссии по ТЭК 27 августа. Будет предложено изменить расчет гарантированной доходности для энергетиков страны, сообщают «Ведомости»

Основную доходность предложено снизить с 14% до 12%. Данная корректировка поможет облегчить нагрузку на потребителей и сохранить привлекательность инвестиций на модернизацию на фоне снижения экономики для энергетиков.

Ранее News.ru писал о том, что Германия не откажется от энергетических проектов с Россией из-за позиции США. Речь, в частности, идет о газопроводе «Северный поток — 2», который строит европейский консорциум.