В Ступине могут запустить производство бизнес-джетов 

Авиакомпания S7 Airlines планирует открыть в подмосковном Ступине новое самолетостроительное предприятие по производству бизнес-джетов, сообщает Агентство "Москва".
Инвестиции составят порядка 13 миллиардов рублей. Будет создано около тысячи рабочих мест. На предприятии планируется строить сверхлегкие турбореактивные бизнес-джеты Victory.
Такие самолеты производятся из углеродных композитных материалов. Длина самолета составляет 10 метров, вес — не более трех тонн.
Максимальная дальность полета — свыше двух тысяч километров, скорость — 600 километров в час.
Самолетом управляет один пилот, на борту могут разместиться до пяти пассажиров.