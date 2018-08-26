В Ступине могут запустить производство бизнес-джетов

Инвестиции составят порядка 13 миллиардов рублей. Будет создано около тысячи рабочих мест. На предприятии планируется строить сверхлегкие турбореактивные бизнес-джеты Victory.

Такие самолеты производятся из углеродных композитных материалов. Длина самолета составляет 10 метров, вес — не более трех тонн.

Максимальная дальность полета — свыше двух тысяч километров, скорость — 600 километров в час.

Самолетом управляет один пилот, на борту могут разместиться до пяти пассажиров.