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МИД ФРГ раскритиковал позицию США по «Северному потоку-2»
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Глава МИД ФРГ подверг критике позицию США по «Северному потоку — 2» 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД ФРГ Хайко Маас подверг критике позицию Вашингтона по вопросу реализации проекта газопровода "Северный поток — 2" и высказал беспокойство в связи с экономической политикой Вашингтона в целом.
"Стремление оказать влияние на европейскую энергетическую политику посредством санкций просто неприемлемо", — заявил германский министр во вторник в Берлине, выступая на конференции руководителей дипмиссий ФРГ за рубежом.
По его словам, если США желают поставлять большие объемы сжиженного природного газа в Европу, то это можно приветствовать.
"Но решения относительно закупок должны приниматься исходя из стоимости, а не принуждением посредством санкций", — заметил Маас.
Он подчеркнул, что экстерриториальные ограничительные меры Вашингтона в отношении России, Китая и Ирана непосредственно затрагивают германские компании.
Ранее в Вашингтоне неоднократно высказывались против реализации "Северного потока — 2" и грозили санкциями участникам проекта.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд Его запуск ожидается до конца 2019 года.
ТАСС: последние новости
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