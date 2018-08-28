МИД ФРГ раскритиковал позицию США по «Северному потоку-2»

Глава МИД ФРГ подверг критике позицию США по «Северному потоку — 2»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас подверг критике позицию Вашингтона по вопросу реализации проекта газопровода "Северный поток — 2" и высказал беспокойство в связи с экономической политикой Вашингтона в целом.

"Стремление оказать влияние на европейскую энергетическую политику посредством санкций просто неприемлемо", — заявил германский министр во вторник в Берлине, выступая на конференции руководителей дипмиссий ФРГ за рубежом.

По его словам, если США желают поставлять большие объемы сжиженного природного газа в Европу, то это можно приветствовать.

"Но решения относительно закупок должны приниматься исходя из стоимости, а не принуждением посредством санкций", — заметил Маас.

Он подчеркнул, что экстерриториальные ограничительные меры Вашингтона в отношении России, Китая и Ирана непосредственно затрагивают германские компании.

Ранее в Вашингтоне неоднократно высказывались против реализации "Северного потока — 2" и грозили санкциями участникам проекта.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд Его запуск ожидается до конца 2019 года.