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Минэкономразвития планирует разделить Россию
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«Коммерсантъ» узнал о планах Минэкономразвития разделить Россию на 14 макрорегионов 

Ведомости 28 минут назад
Фото: ТАСС
Минэкономразвития доработало проект «Стратегии пространственного развития», который предлагает разделить Россию на 14 макрорегионов, пишет «Коммерсантъ». Они не будут административно-территориальными единицами, а будут отражать социально-экономические связи, отмечает газета. Документ внесут в правительство в сентябре, стратегия должна быть утверждена в ноябре, сообщили изданию в министерстве.
В данный момент макрорегионами принято считать Дальний Восток и Северный Кавказ, в рамках стратегии планируется выделить еще 12 макрорегионов, пишет газета. В целом они будут похожи на федеральные округа, но с большим дроблением. Например, Сибирский федеральный округ может быть разделен на Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский макрорегионы, а Центральный округ — на Центральный и Центрально-Черноземный макрорегионы. Кроме того, планируется выделить Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский регионы.
Минэкономразвития ожидает, что в случае такого деления экспортные перевозки товаров всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, вырастут почти на 30% к 2025 г., следует из стратегии.
Однако, по данным «Коммерсанта», предложенное деление на макрорегионы не устроило полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло: он направил вице-премьеру Виталию Мутко предложения по корректировке проекта. Меняйло считает правильным создание единого сибирского макрорегиона, который объединит 12 российских субъектов, пишет газета. В случае деления Сибирского федерального округа на три макрорегиона «произойдет ослабление интеграции межрегиональных процессов, усилятся проблемы развития сибирских регионов…», уверен Меняйло. Он также добавил, что в проекте «сохраняется перекос в системе приоритетов в сторону развития крупных городских агломераций», а предлагаемые для Сибирского федерального округа «центры экономического роста» закрепляют угрозу превращения Сибири в сырьевой придаток».
В Минэкономразвития сообщили изданию, что получили перенаправленное им письмо Меняйло и прорабатывают вопрос.
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