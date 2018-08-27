Минсельхоз «защитил» колбасу от подорожания

Минсельхоз запретил производителям повышать цены на копченые колбасные изделия. Ведомство не нашло предпосылок, из-за которых стоимость этих товаров в магазинах должна вырасти.

Ранее производители колбас обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой помочь им в диалоге с ритейлерами по вопросу повышения оптовых цен на продукцию. чтобы последние приняли предложения по повышению оптовых цен. В итоге это изменило бы ценники и для покупателей.

«В настоящее время предложение на рынке мяса достаточное, РФ полностью обеспечена свининой», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.

В летнее время на подорожание свинины действует сезонное увеличение спроса в связи с популярностью шашлыков среди населения. Таким образом, стоимость продукции у промышленных производителей с апреля увеличилась на 4,3%. В рознице цены на мясопродукты за это время выросли лишь на 1,5%.

Ранее News, ru писал о том, что африканская чума свиней стала одной из главных причин роста цен на колбасу. Болезнь скота привела к дефициту мяса в отдельных регионах России.