Порошенко пустил газ: «теперь Россия будет платить Украине»

Петр Порошенко убежден, что россияне возместят Киеву убытки по газовым контрактам. По мнению украинского лидера, Киев получит от России компенсацию по Стокгольмскому арбитражу в $4,6 млрд Кроме того, Президент Украины отметил, что Киев живет без газа из РФ уже больше 1000 дней.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва компенсирует Киеву убытки, понесенные украинской стороной по газовым контрактам. С такими словами украинский лидер выступил в ходе открытия нового газопровода в населенный пункт Авдеевка, расположенный в прифронтовой зоне Донецкой области.

Порошенко подчеркнул, что «россияне больше не загонят и не поставят на колени» Украину «своей газовой удавкой и газовым шантажом». Президент добавил, что российская сторона выплатит Украине $4,6 млрд, после того, как «Нафтогаз» выиграл у «Газпрома» Стокгольмский арбитраж.

«Кроме того, несколько дней назад исполнилась тысяча дней, как мы живем без российского газа», — подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, что закупки российского голубого топлива Украиной были остановлены в конце осени 2015 года, и в отопительных сезонах 2016-2017 годов газ, закупленный прямиком из России Киевом не использовался. Одновременно с этим Украина покупала газ в Европе по «реверсной схеме».

Неделей ранее президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что транзит газа через территорию Украины сохранится. Вскоре после этих слов министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не верит обещаниям России и Германии о том, что после запуска «Северного потока — 2» транзит российского газа через Украину сохранится.

«Если этот проект («Северный поток — 2»будет когда-либо построен, я прямо сказал это Еврокомиссии и Германии, то обязательно Россия прекратит поставку через украинский маршрут, какие бы не были гарантии», — подчеркнул глава МИД Украины. По мнению Климкина, прекращение транзита может быть и «физическим», доверия между РФ и Киевом нет, и Украина «будет последовательно против прекращения транзита бороться».

Украина боится прекращения транзита газа из-за строительства газопроводов в обход своей территории, а также не хочет зависеть от газа из России. К примеру, 6 августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина должна стать энергоэффективной страной.

«Я хочу, чтобы Украина стала энергонезависимой, чтобы нам не пришлось больше покупать газ в России или где-то в другом месте. Чтобы этого достичь, надо потреблять столько газа, сколько мы добываем и развивать энергоэффективность», — заявил глава украинского правительства.

В конце июля Гройсман на заседании правительства заявил, что Киеву стоит полностью отказаться от импорта природного газа из России. По мнению Гройсмана, нельзя «преклонять голову и колено» перед Москвой. Украинский премьер подчеркнул, что для Украины «очень важно сохранить независимость, в том числе и энергетическую». Гройсман также коснулся и перспектив газовой добычи непосредственно на территории Украины — он «всегда удивлялся», как страна с «огромными запасами газа в недрах» приобретала его у Российской Федерации.

После решения Стокгольмского арбитража Киев заявил о готовности вернуться к закупкам газа у России, но поставки не были возобновлены.

«Газпром» вернул предоплату и остановил поставки газа на Украину, объяснив этот шаг отсутствием согласованного протокола о поставках. Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил в начале весны 2018 года, что российская корпорация начала процедуру расторжения контрактов с украинской нацкомпанией в арбитраже шведской столицы.

Примерно тогда же президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с газоснабжением в стране нормализовалась за счет увеличения поставок газа из Европейского Союза . «Есть резкое увеличение поставок газа из ЕС, из Польши, Словакии и Венгрии», — написал в твиттере глава Украины. Кроме того, Киев «смог перекрыть дефицит» с помощью газа в хранилищах и собственной добычи, отметил он. Ранее на Украине до 7 марта был введен национальный план экономии в газопотреблении.

План экономии был введен согласно указу Минэнерго и статье 6 закона «О рынке природного газа». Согласно национальному плану, Украина переводила энергопроизводящие предприятия с газа на мазут на несколько дней.

Фактически, приобретая газ у европейских продавцов, Украина закупалась все тем же самым добытым в России газом — но по значительно завышенной цене.