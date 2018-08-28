Будет ли ЦБ РФ повышать ставки? 

Участники рынка обсуждают возможное повышение ставки со стороны Центрального банка РФ. Банки уже повышают ставки. Стоит ли ждать ужесточения политики регулятора?
Стоимость денег растет для россиян еще до какого-либо потенциального движения Центробанка в сторону первого почти за четыре года повышения процентных ставок на фоне опасений по поводу новых санкций США, пишет Bloomberg.
Сбербанк, контролирующий почти половину российских вкладов, например, повысил ставки по рублевым депозитам впервые с 2014 г. Крупнейший банк страны также готов платить больше долларовым вкладчикам, стремясь остановить отток средств. "Райффайзенбанк", входящий в топ-5 по объемам выдачи ипотеки в России, в августе повысил стоимость жилищных кредитов.
История вопроса Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам на 0,1–0,4 процентного пункта и запустил промо-вклады "Онлайк" (в рублях) и "Весомая выгода" (в долларах США), сообщается в пресс-релизе банка.
Вклад "Онлайк" (без возможности пополнения или частичного снятия средств) можно открыть только дистанционно — в мобильных приложениях, интернет-банке "Сбербанк Онлайн" или банкомате — с 24 августа по 24 сентября 2018 г. на сумму от 10 тыс. руб. и срок 1 или 2 года. Ставки — 6,5–6,7%, капитализация в конце срока.
Инфляция на рынках различных товаров, от колбас до бензина, ускоряется, вызывая дискуссии о возможных сроках ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает Bloomberg. Темпы роста цен производителей, опережающий индикатор инфляции, последние три месяца находятся в зоне двузначных величин. Теперь же ослабление рубля делает более дорогими импортные товары.
Между тем Банк России сохраняет ключевую ставку на уровне 7,25% с момента ее понижения на четверть процентного пункта в марте, и с поправкой на инфляцию ставки в стране остаются в числе самых высоких в Европе. Хотя это может дать регулятору некоторую передышку, председатель ЦБР Эльвира Набиуллина ранее говорила, что в случае "резкого усиления проинфляционных рисков" возможны любые варианты.
"Ослабление рубля в этом месяце увеличивает вероятность повышения ставки, но я пока не вижу, чтобы Центробанк очень торопился что-нибудь сделать, — приводит Bloomberg слова стратега TD Securities в Лондоне Пола Фейджа. — Реальные ставки остаются очень высокими, и я не думаю, что нужно делать что-либо прямо сейчас, но очевидно, что дальнейшее ослабление рубля может подтолкнуть их к этому".
Рубль с конца февраля находится в пятерке отстающих валют развивающихся рынков: за это время он подешевел к доллару примерно на 17%. По оценке Центробанка, снижение рубля на 10% может прибавить к инфляции 1 процентный пункт.
"Мы смотрим на то, что происходит с доходностями на рынке ценных бумаг, государственных обязательств, на денежном рынке, — к сожалению, доходности там растут, — сказал в интервью в четверг заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов. — Соответственно это рано или поздно отразится и на других рынках, включая депозиты".