Будет ли ЦБ РФ повышать ставки?

Участники рынка обсуждают возможное повышение ставки со стороны Центрального банка РФ . Банки уже повышают ставки. Стоит ли ждать ужесточения политики регулятора?

Стоимость денег растет для россиян еще до какого-либо потенциального движения Центробанка в сторону первого почти за четыре года повышения процентных ставок на фоне опасений по поводу новых санкций США, пишет Bloomberg

Сбербанк , контролирующий почти половину российских вкладов, например, повысил ставки по рублевым депозитам впервые с 2014 г. Крупнейший банк страны также готов платить больше долларовым вкладчикам, стремясь остановить отток средств. "Райффайзенбанк" , входящий в топ-5 по объемам выдачи ипотеки в России, в августе повысил стоимость жилищных кредитов.

История вопроса Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам на 0,1–0,4 процентного пункта и запустил промо-вклады "Онлайк" (в рублях) и "Весомая выгода" (в долларах США), сообщается в пресс-релизе банка.

Вклад "Онлайк" (без возможности пополнения или частичного снятия средств) можно открыть только дистанционно — в мобильных приложениях, интернет-банке "Сбербанк Онлайн" или банкомате — с 24 августа по 24 сентября 2018 г. на сумму от 10 тыс. руб. и срок 1 или 2 года. Ставки — 6,5–6,7%, капитализация в конце срока.

Инфляция на рынках различных товаров, от колбас до бензина, ускоряется, вызывая дискуссии о возможных сроках ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает Bloomberg. Темпы роста цен производителей, опережающий индикатор инфляции, последние три месяца находятся в зоне двузначных величин. Теперь же ослабление рубля делает более дорогими импортные товары.

Между тем Банк России сохраняет ключевую ставку на уровне 7,25% с момента ее понижения на четверть процентного пункта в марте, и с поправкой на инфляцию ставки в стране остаются в числе самых высоких в Европе. Хотя это может дать регулятору некоторую передышку, председатель ЦБР Эльвира Набиуллина ранее говорила, что в случае "резкого усиления проинфляционных рисков" возможны любые варианты.

"Ослабление рубля в этом месяце увеличивает вероятность повышения ставки, но я пока не вижу, чтобы Центробанк очень торопился что-нибудь сделать, — приводит Bloomberg слова стратега TD Securities в Лондоне Пола Фейджа. — Реальные ставки остаются очень высокими, и я не думаю, что нужно делать что-либо прямо сейчас, но очевидно, что дальнейшее ослабление рубля может подтолкнуть их к этому".

Рубль с конца февраля находится в пятерке отстающих валют развивающихся рынков: за это время он подешевел к доллару примерно на 17%. По оценке Центробанка, снижение рубля на 10% может прибавить к инфляции 1 процентный пункт.