Поднимет ли Набиуллина ключевую ставку

Накануне рейтинговое агентство Moody's спрогнозировало, что новые санкции США могут усилить инфляционные риски в России и, как следствие, вынудить главу ЦБ Эльвиру Набиуллину решиться на ужесточение денежно-кредитной политики впервые с 2014 года.

Весной Набиуллина заявляла, что переход ЦБ на нейтральную политику, которая подразумевает, что изменения ключевой ставки почти не будут влиять на экономическую активность, должен завершиться до конца 2018 года. Два месяца назад на фоне падения курса рубля, решения о росте НДС и прогнозов о превышении инфляцией целевого значения Набиуллина изменила сроки — на 2019 год.

Следующее решение об уровне ключевой ставки должно быть принято ЦБ и его главой Набиуллиной в середине сентября.

По мнению аналитиков Сбербанка, ставка, вероятнее всего, вырастет с 7,25% до 7,5%. В свою очередь, в инвестиционной компании «Локо-Инвест» оценили вероятность роста ставки сразу в 78%.

Между тем, как отмечает издание, ранее Набиуллина уже демонстрировала, что рост ставки для нее — это крайняя мера, для принятия которой недостаточно лишь негативных инфляционных ожиданий и прогнозов. Например, именно по этой причине в 2017 — начале 2018 годов ставка не падала быстрее.

Кроме того, увеличение ставки — традиционный инструмент для торможения экономической активности — может стать чересчур серьезным ударом для российской экономики, находящейся на грани рецессии, что понимает Набиуллина.