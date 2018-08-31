Деньги утекают из России

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Отток капитала с фондового рынка России продолжается 

Вести Экономика + ещё 1 9 минут назад
Фото: РИА Новости
Отток капитала с фондового и долгового рынков России через фонды (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации России) составил с 23 по 29 августа $30 млн против $50 млн неделей ранее, отмечено в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.
Отток капитала из российских акций через фонды составил $30 млн против притока в размере $40 млн неделей ранее (то есть отток возобновился). Фонды, инвестирующие только в российские акции, потеряли $10 млн против притока в размере $100 млн на предыдущей неделе (шестнадцатая неделя оттока за последние восемнадцать недель).
К 29 августа отмечен незначительный отток капитала ($5 млн, третья неделя оттока) из фондов, инвестирующих в облигации России, неделей ранее отток составил $90 млн
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