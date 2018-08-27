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Россия остается главным экспортером угля для Украины
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Россия остается главным экспортером угля для Украины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Отгрузка импортного энергетического угля на тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-июле 2018 составил 3,3 млн тонн, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года (1,7 млн тонн).
Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, передает «Интерфакс-Украина».
В частности, из РФ на украинские электростанции поступило 2,5 млн тонн угля (доля — 75,2%), из США — 685,3 тыс. тонн (20,5%), из ЮАР — 144,8 тыс. тонн (4 3%).
Такой значительный рост потребления импортного угля связан с потерей ДТЭК с марта 2017 контроля за его угледобывающими предприятиями на НКТ (Свердловантрацит, Ровенькиантрацит и Комсомолец Донбасса).
Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ в течение июля 2018 снизились на 16,4% (на 323,9 тыс. тонн) и на 1 августа составили чуть более 1,6 млн тонн. Запасы угля на складах электростанций на 1 августа 2018 оказались на 30,4% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (2,4 млн тонн), мазута — на 44,6% (на 1 августа 2017 — 69,5 тыс. тонн).
Напомним, что 27 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для достижения стабильности угольной отрасли следует добывать больше украинского угля.
Отгрузки энергетического угля на ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году составили 5 млн тонн. Примечательно, что больше всего на электростанции страны поступило угля из РФ — 3,8 млн тонн угля (доля — 73,9%). А также из ЮАР — 759,4 тыс. тонн (14,9%), из США — 449,5 тыс. тонн (8, 8%), из Польши — 118,9 тыс. тонн (2,3%).
Украина в 2018 году планирует увеличить импорт угля энергетических марок на 11,3% (на 573,9 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом — до 5,7 млн тонн. В том числе из РФ планируется импортировать 4,9 млн тонн (+ 29,6% к 2017-му), из США — 664 тыс. тонн (+ 47,7%), из ЮАР — 123 тыс. тонн (-83,8%).
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