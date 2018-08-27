Киев подсчитал убытки в случае отказа РФ от транзита газа

На Украине подсчитали убытки в случае отказа России от транзита газа

Главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал изданию УНН, что потери Киева в случае отказа Москвы от транзита голубого топлива через Украину составят более 3 процентов ВВП.

По его словам, эта сумма эквивалентна тому, сколько киевские власти в данный момент расходуют на армию. "Это фактически оставит Украину без возможности финансировать оборону", — заявил он.

При этом Витренко добавил, что финансовый ущерб для Украины в случае реализации подобного сценария будет очень тяжелым.

"Это больше, чем Россия теряет из-за всех санкций, которые были введены против нее", — резюмировал Витренко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что будущий транзит газа через украинскую территорию, при его сохранении, должен соответствовать экономическим требованиям.

Украина перестала покупать газ из России в ноябре 2015 года. При этом Киев закачивал в хранилища "голубое топливо", приобретенное по реверсу в Европе.