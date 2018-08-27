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В России нашли замену Siemens
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В России нашли замену Siemens 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: globallookpress.com
В России появятся свои аналоги газовых турбин от немецкого концерна Siemens. Их разработкой займется компания «Силовые машины», принадлежащая Алексею Мордашову и попавшая под американские санкции, рассказал в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак.
По словам Козака, правительство разрабатывает дорожную карту по импортозамещению производства газовых турбин. Эта работа находится в завершающей стадии, и власти рассматривают ее как решение «двуединой задачи» в виде обеспечения технологической безопасности России и поддержки компании, находящейся под санкциями.
Инициатором проекта выступили сами «Силовые машины» и их основной акционер Мордашов. Еще в апреле он просил у государства половину из предполагаемого бюджета — 7,5 миллиарда рублей.
«Мы должны посчитать. Естественно, задача правительства — минимизировать расходы из федерального бюджета даже на такого рода важные вещи», — отметил в этой связи Козак.
Отвечающая всем мировым стандартам турбина должна производиться в России уже через три-четыре года, заключил вице-премьер.
До сих пор производством турбин в России занималась компания «Сименс технологии газовых турбин» — совместное предприятие «Силовых машин» и Siemens. Российской стороне в нем принадлежит 35 процентов. Однако летом 2017 года стало известно, что две турбины, произведенные для электростанции в Краснодарском крае, оказались в Крыму в обход санкций. Siemens потребовал вернуть турбины и выплатить компенсацию, но проиграл дело. В августе 2018-го немецкий концерн обжаловал решение в Верховном суде России.
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