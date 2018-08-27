Мантуров прокомментировал новые санкции США

Мантуров рассказал о работе по импортозамещению

Россия активно занимается импортозамещением вне зависимости от санкций, которые уже существуют либо будут введены, и успешно закупает высокотехнологичную продукцию на открытом рынке, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В понедельник, 27 августа вступили в силу объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия. Согласно ограничениям, госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт российским госкомпаниям американских оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и коммерческих космических запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Возможны также другие отдельные исключения, однако установлена "презумпция отказа" в соответствующих экспортных лицензиях.

"Что касается радиоэлектроники, то в части поставок продукции категории space, military по электронной компонентной базе мы находимся под ограничениями уже многие годы, если не сказать десятилетия. Мы на открытом рынке приобретаем ту продукцию, которую невозможно замещать в одночасье", — сообщил Мантуров.

"Что касается микроэлектроники размером 28 нанометров и менее, то мы на сегодняшний день заказываем эту продукцию у крупных фабрик Юго-Восточной Азии, где нет тех ограничений, которые мы имеем со стороны Соединенных Штатов Америки. А если брать по тому типоразмеру, который у нас сегодня производится, до 65 нанометров, то уже более 2,5 тысяч типономиналов мы заместили за последние несколько лет", — добавил министр.

Ранее он говорил, что запрет США на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения затронет некоторые отрасли, но не критично.

Мантуров подчеркнул, что работа по импортозамещению ведется Россией планомерно на протяжении многих лет.