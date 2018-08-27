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В Петербурге введут туристический сбор
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В Петербурге введут туристический сбор 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В Петербурге могут ввести туристический сбор. Об этом заявил председатель Комитета финансов Смольного Алексей Корабельников во время «нулевых» чтений проекта бюджета на 2019 год.
Нововведение позволит пополнить городскую казну. По предварительным подсчетам, в следующем году город может потерять до 18 млрд рублей из-за отмены налога на движимое имущество и еще 9 млрд из-за заморозки ставки налога на прибыль.
Туристический сбор будет составлять 1-2% от стоимости проживания в городе. Сейчас подобный налог действует в Крыму и Краснодарском крае. Если городские власти успеют внести закон о сборе в налоговый кодекс до конца этого года, то въезд в Петербург для туристов станет платным уже в 2019 году.
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