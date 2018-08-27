На Украине оценили уровень заполненности ПХГ

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины в настоящее время составляют 14,3 млрд кубометров, что на 1,5%, или на 222,7 млн кубометров меньше, чем было в хранилищах этот день в 2017 году.

Украинские ПХГ заполнены на 46,2% по состоянию на 25 августа, передает УНИАН со ссылкой на данные украинской государственной компании «Укртрансгаз».

Госкомпания уточняет, что запасы природного газа в ПХГ с начала сезона закачки, 9 апреля, увеличились на 92,3%, или на 6,9 млрд кубометров.

В конце февраля Украина установила рекорд по отбору газа из подземных хранилищ.