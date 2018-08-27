Ещё
На Украине оценили уровень заполненности ПХГ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.26
$
67.60
78.12
78.49
Прогноз
03.09 – 10.09
$
69.76
77.01
Индексы и котировки Brent
75.54
+0.04 Золото
1205.30
+0.00 РТС
1074.46
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1617
+0.0206
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

На Украине оценили уровень заполненности ПХГ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины в настоящее время составляют 14,3 млрд кубометров, что на 1,5%, или на 222,7 млн кубометров меньше, чем было в хранилищах этот день в 2017 году.
Украинские ПХГ заполнены на 46,2% по состоянию на 25 августа, передает УНИАН со ссылкой на данные украинской государственной компании «Укртрансгаз».
Госкомпания уточняет, что запасы природного газа в ПХГ с начала сезона закачки, 9 апреля, увеличились на 92,3%, или на 6,9 млрд кубометров.
В конце февраля Украина установила рекорд по отбору газа из подземных хранилищ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Песков высказался о возможности смягчения Путиным пенсионного законопроекта Украина заняла сотни миллионов долларов под высокий процент Минпромторг рассказал об ответных мерах на санкции США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен261
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару974
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник486
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение