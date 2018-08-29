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Названа дата заседания в Госдуме по пенсионным изменениям
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Володин назвал дату заседания в Госдуме по пенсионным изменениям 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заседание рабочей группы Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательства запланировано на 31 августа, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.
В среду президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором озвучил ряд мер по смягчению предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве.
"На 31 августа в Госдуме запланировано заседание рабочей группы, созданной по итогам парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства, в которую вместе с депутатами вошли представители правительства, Совета Федерации, Счетной палаты, гражданского общества, профсоюзов, делового, научного сообществ и эксперты", — сказал Володин.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.
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