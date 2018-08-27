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ВЭБ дал прогноз по инфляции в 2018 году
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В ВЭБ спрогнозировали инфляцию в 2018 году выше 3,4% 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Инфляция по итогам 2018 года, вероятно, превысит 3,4%, прогнозируемые Минэкономразвития, выразил мнение зампред и главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.
«Я думаю, что инфляция будет выше (3,4%), к сожалению», — сказал он ТАСС в кулуарах форума «Технопром-2018».
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на текущий год до 3,4% с 3,1%.
В то же время в ЦБ сообщили, что годовая инфляция в России в августе, как ожидается, вырастет до 2,8-3% с 2,5%.
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