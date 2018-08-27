Эксперт назвал главную задачу политики импортозамещения в России

Иван Федяков. Конечной целью процесса импортозамещения должно быть создание конкурентоспособной продукции, а не покрытие внутреннего рынка, заявил «Экономике сегодня» директор информационно-аналитического агентства Infoline

В понедельник, 27 августа, вступили в силу новые американские санкции против РФ. Ограничения затрагивают прежде всего экспорт из США электроники и другой продукции двойного назначения. Исключение сделано для экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и для коммерческих космических запусков, а также для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

По мнению Федякова, термин «импортозамещение» применительно к России не совсем удачен.

«Смысл не в том, чтобы заместить продукцию, которая поставлялась на внутренний рынок, а в том, чтобы выпускать то, что может иметь конкурентный потенциал на мировых рынках», — сказал он.

Аналитик полагает, что сейчас РФ необходимо воспользоваться сложившейся ситуацией — низкими ценами на энергоносители внутри страны и комфортным налоговым режимом, чтобы выпускать востребованную и на внутреннем, и на внешнем рынке продукцию.

В заключение он отметил, что Россия пока вынуждена замещать оборудование в энергетической и транспортной сферах. При этом за последние несколько лет страна добилась серьёзных успехов в развитии сферы пищевой промышленности.

«Мы преуспели в пищевой промышленности — в последние 3-4 года построены крупные животноводческие комплексы, наращиваются объёмы внутреннего производства, а продукция по некоторым характеристикам оказывается даже лучше западной (те же помидоры, которые превосходят по потребительским свойствам турецкие)», — резюмировал Федяков.