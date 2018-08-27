Bloomberg (США): Почему российский газопровод вызывает беспокойство в мире

Запланированный газопровод из России в Европу сотрясает геополитику. «Северный поток — 2» — таково его называние — вызывает озабоченность лидеров в Восточной Европе, а также недовольство американского президента Дональда Трампа . Кроме того, этот вопрос создает проблемы для немецкого федерального канцлера Ангелы Меркель.

1. Что собой представляет «Северный поток — 2»?

Это запланированный новый морской трубопровод, длина которого составляет 1230 километров (764 мили). По нему добываемый в России природный газ будет транспортироваться к балтийскому побережью Германии, а затем поступать в распределительные сети Евросоюза . С его вводом мощность уже существующего подводного маршрута — газопровода «Северный поток», вступившего в строй в 2011 году — увеличится вдвое. Владельцем «Северного потока — 2» является российская компания «Газпром» , в то время как компания «Роял датч шелл», а также еще четыре инвестора, включая немецкие фирмы «Унипер» и «Винтершелл», предоставляют половину необходимой для его строительства суммы в 9,5 миллиарда евро (11 миллиардов долларов).

2. Насколько вероятным является его строительство?

Компания «Норд стрим 2» (Nord Stream 2 AG), швейцарское отделение «Газпрома», получила экологическое одобрение и разрешение на строительство от Германии, Финляндии и Швеции, однако у нее возникли проблемы с получением разрешений от Дании (Этот трубопровод предполагается проложить в экономической зоне этих четырех государств, а также России). Однако «Норд стрим 2» может изменить маршрут, отодвинув его от экономической зоны Дании и ликвидировав таким образом последнее юридическое препятствие. Дноуглубительные работы уже начались, и компания «Норд стрим 2» планирует начать укладку труб на дно моря уже через несколько недель. Строительство трубопровода «Северный поток 2» планируется завершить в конце 2019 года, однако подобный вариант считают «оптимистичным» аналитики компании «Блумберг интеллиндженс» Роб Барнетт (Rob Barnett) и Эльчин Маммадов (Elchin Mammadov).

3. О чем, по сути, идет речь?

До строительства газопровода «Северный поток» Россия транспортировала две трети своего экспорта природного газа в Европу через трубопроводную систему Украины — страны, с которой у Москвы сложились напряженные отношения после развала Советского Союза. В результате «Газпром» столкнулся с нарушением поставок, а в 2009 году споры по поводу цены на газ с Украиной заставили российское руководство на 13 дней полностью перекрыть трубопровод. После этого отношения между двумя странами ухудшились, а кульминацией этого процесса стало народное восстание на Украине, в результате которого был отстранен от власти пророссийский президент, а Россия захватила полуостров Крым. Проект «Северный поток — 2» является лишь частью предпринимаемых «Газпромом» в течение десятилетий усилий, направленных на диверсификацию экспортных маршрутов в Европу. Россия считает, что спрос на природный газ в Европе будет расти, поскольку некоторые государства отказываются от ядерной и угольной энергетики на фоне сокращения собственной добычи природного газа.

4. В чем причина беспокойства?

Те страны, которые находятся между Россией и Германией, получают доход от транзита природного газа через свою территорию. Речь идет о таких странах как Украина, Польша и Словакия. Их беспокоит возможность потери доходов, а также то, что «Северный поток — 2» предоставляет России возможность полностью прекратить транспортировку газа через их территории в случае возникновения политических трений. Президент Литвы Даля Грибауйскайте заявила, что ее страна всегда рассматривала «Северный поток — 2» «как проект, мотивированный геополитически и политически, как проект, не имеющий никакого экономического оправдания, связывающий руки некоторым европейским странам и лишающий их возможности проводить свободную энергетическую политику». Все это происходит в тот момент, когда отношения Европы с Россией находятся на самом низком уровне за последние несколько десятков лет, а правительство российского президента Владимира Путина обвиняется во вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах и в Европе, а также в осуществлении убийств и попыток убийства в Британии.

5. Почему в это дело вовлечены Соединенные Штаты?

39 американских сенаторов заявили в марте том, что «Северный поток 2» сделает союзников Америки «более уязвимыми для принуждения и зловредного влияния со стороны Москвы». 11 июля, перед встречей с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом , Трамп подчеркнул, что Германия сама сделала себя «заложницей России» тем, что «получает оттуда слишком много энергоносителей». После проведенной встречи с Путиным Трамп сообщил о готовности своей страны конкурировать на европейском газовом рынке. Спустя девять дней, после заключения личной договоренности во время встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером не вводить новые таможенные пошлины Трамп заявил, что Евросоюз будет «в значительных объемах» покупать американский сжиженный природный газ.

6. Способны ли Соединенные Штаты на самом деле конкурировать с Россией на европейском газовом рынке?

Это будет непростая задача. Добываемый в Соединенных Штатах природный газ нужно сначала с помощью сильного охлаждения перевести в жидкое состояние, а затем доставить в танкерах, и все это стоит немалых денег. Российские энергоносители поступают в Европу, в основном, по сети трубопроводов, которые существуют уже в течение нескольких десятилетий, и в результате доставляемый из России в Европу природный газ стоит значительно дешевле. Скорее всего американский природный газ попадет в Латинскую Америку, которая расположена ближе, или в Азию, где цены выше (хотя планируемое введение Китаем 25-процентного тарифа на сжиженный природный газ из Соединенных Штатов перечеркнет подобного рода планы).

7. Германия слишком зависит от российских энергоносителей?

Верно то, что Германия сильно зависит от импортируемого ископаемого топлива, а месторождения еще одного источника получения природного газа — Голландии — быстро иссякают. Россия в 2017 году поставила примерно 46% потребленного в Германии природного газа и 59% потребленной нефти. Эти данные приводит компания «Блумберг» , а в их основе лежат таможенные данные из Москвы (в них не учитывается торговля внутри стран Евросоюза поставленными из России нефтью и газом). Возможно, Трамп преувеличивает, когда говорит о том, что после введения в строй трубопровода «Северный поток 2» зависимость Германии от поставок энергоносителей из России может достичь 70%. Однако он прав в том, что Германия тратит миллиарды долларов на покупку добываемых в России нефти и природного газа. В прошлом году, по данным российской таможни, эта сумма составила почти 22 миллиарда долларов.

8. Как Россия и Германия отвечают на подобную критику?

По словам Путина, недовольство Трампа мотивировано его желанием продвигать «интересы своего бизнеса», связанные с продажей американского сжиженного природного газа Европе. Меркель встала за защиту «экономических аспектов» «Северного потока — 2». По ее словам, она намерена гарантировать, чтобы Украина не была «полностью исключена из транзита». После заявлений Трампа, сделанных им на встрече членов НАТО, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью телекомпании Би-би-си сказала: «Мы имеем независимые энергетические поставки, мы независимая страна, мы просто занимаемся диверсификацией».