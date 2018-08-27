DEA Фридмана намерена инвестировать более €2 млрд в проекты на шельфе Норвегии

Нефтегазовая компания DEA Deutsche Erdoel AG, подконтрольная бизнесмену Михаилу Фридману , намерена инвестировать более €2 млрд в проекты на норвежском шельфе говорится в сообщении компании.

«В рамках нашей долгосрочной стратегии роста мы инвестируем более €2 млрд в наши проекты на континентальном шельфе Норвегии», — приводит компания слова гендиректора DEA Марии Мореус Хансен.

Как отмечает DEA, Норвегия является важным регионом добычи в глобальном портфеле компании. Компания планирует, что новые проекты начнутся с 2020 года. Наиболее важным проектом является проектирование газопровода Dvalin.

В целом компания DEA планирует удвоить текущую добычу на норвежском шельфе.