Ещё
DEA Фридмана намерена инвестировать более €2 млрд в проекты на шельфе Норвегии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.47
78.26
78.50
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
76.07
+0.04 Золото
1211.93
+0.38 РТС
1084.13
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1688
+0.0277
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

DEA Фридмана намерена инвестировать более €2 млрд в проекты на шельфе Норвегии 

Rambler News Service 33 минуты назад
Нефтегазовая компания DEA Deutsche Erdoel AG, подконтрольная бизнесмену Михаилу Фридману, намерена инвестировать более €2 млрд в проекты на норвежском шельфе говорится в сообщении компании.
«В рамках нашей долгосрочной стратегии роста мы инвестируем более €2 млрд в наши проекты на континентальном шельфе Норвегии», — приводит компания слова гендиректора DEA Марии Мореус Хансен.
Как отмечает DEA, Норвегия является важным регионом добычи в глобальном портфеле компании. Компания планирует, что новые проекты начнутся с 2020 года. Наиболее важным проектом является проектирование газопровода Dvalin.
В целом компания DEA планирует удвоить текущую добычу на норвежском шельфе.
Rambler News Service: последние новости
Сбербанк повысил прогноз по курсу рубля в 2018 году В Подмосковье будут производить сверхлегкие турбореактивные бизнес-джеты Финансовым омбудсменом станет советник главы ЦБ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен269
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару978
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник488
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение