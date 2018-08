BIS: глобальной экономике угрожает «идеальный шторм»

Москва, 27 августа — «Вести. Экономика» Для тех, кто надеялся на скорое завершение американо-китайской торговой войны, у портала Axios плохие новости: торговая вражда между двумя сверхдержавами «вероятно, продлится намного дольше, чем первоначально ожидалось, растянувшись на вторую половину следующего года и, возможно, даже дольше, прогнозируют эксперты».

Основная причина затягивания конфликта, как утверждает Axios, в том, что ни одна из сторон не готова выглядеть политически слабой у себя дома, поэтому Вашингтон и Пекин готовы к дополнительным экономическим потерям. Больше всего от данного противостояния в США проиграют фермеры, покупатели стали и простые потребители. Что касается Китая, то различные производители будут переводить производство из Поднебесной в соседние страны, в первую очередь во Вьетнам и Малайзию. Торговая война замедлит экономический рост не только в США и Китае, но и по всему миру.

Вместе с тем, как предупредил в субботу на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле генеральный директор Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс, наибольший риск не в том, на сколько пунктов снизится ВВП США или Китая из-за увеличения таможенных пошлин, а в растущей угрозе глобализации.

Глава BIS также выступил с резкой критикой усиливающегося протекционизма, явно имея ввиду президента Дональда Трампа , который использует таможенные пошлины и экономическое давление для получения торговых уступок от Китая, Мексики и других стран.

Сворачивание глобализации «может привести к скачку цен, увеличению безработицы и замедлению темпов роста», считает Карстенс. Кроме того, более высокие ввозные пошлины могут стимулировать инфляцию в США и заставить ФРС повысить ставку, что укрепит доллар и нанесет вред, как американским экспортерам, так и развивающимся экономикам.

Протекционизм угрожает «расшатать финансовый рынок и уменьшить капитальные расходы компаний, поскольку инвесторы будут опасаться и финансовые условия ужесточаются», заявил он.

“Эти реальные и финансовые риски могут усиливать друг друга, создавая «идеальный шторм» и нанося огромный урон”, — предупредил Карстенс.

Накануне его выступления, BIS обнародовал исследование «Глобальные рыночные структуры и высокая цена протекционизма» (Global market structures and the high price of protectionism”, согласно которому отмена НАФТА приведет к потерям для ВВП Канады в размере $37 млрд, для ВВП Мексики — $22 млрд, а для ВВП Соединенных Штатах — $40 млрд И все из-за торговых барьеров. Заработная плата также снизится по всей Северной Америке, прогнозирует исследование.

Хорошая новость в том, что мексиканские и американские переговорщики в последние дни преодолели значительную часть разногласий в торговых переговорах и о соглашении о двусторонней торговле может быть объявлено уже в понедельник. Канада, как ожидается, присоединится к торговым переговорам в ближайшее время, но будущее НАФТА все еще остается под вопросом, отмечает портал zerohedge.com.

Плохая новость в том, что как только на прошлой неделе Соединенные Штаты и Китай провалили двусторонние переговоры, Вашингтон и Пекин ввели дополнительные пошлины на товары друг друга на сумму в $16 млрд Как утверждает Goldman Sachs, высока вероятность того, что в ближайшие две недели Трамп введет дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму в $200 млрд

Несмотря на предупреждение BIS, глава ФРС Джером Пауэлл отказывается замечать негативный эффект торговой войны на экономику и монетарную политику США и продолжает намекать о постепенном повышении ставки. На данный момент, по его мнению, влияние таможенных пошлин и связанные с ними валютные колебания в ряде стран, как, например, в Турции, не тормозят американскую экономику и поэтому не требуют ответа.

Выступая на заключительном заседании двухдневной конференции Карстенс выделил потенциальные катализаторы, способные развязать «идеальный шторм». К ним в первую очередь относятся непогашенные триллионные долги в долларах, которые могут парализовать международную торговлю и спровоцировать валютные войны.

“В долгосрочной перспективе протекционизм принесет не выгоду, а только вред. Причем не только Соединенным Штатам, но и всем нам”, — указал Карстенс.

Однако, до тех пор, пока фондовый рынок США игнорирует все эти угрозы и продолжает устанавливать новые и новые рекорды, нет никакой надежды на то, что администрация Трампа изменит свой курс.