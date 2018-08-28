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Глава Банка международных расчетов ждет проблем из-за протекционизма
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Глава Банка международных расчетов ждет проблем из-за протекционизма 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Newsru.com
Усиление протекционизма в крупнейших экономиках мира чревато большими проблемами, убежден руководитель Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс. По его мнению, начатые президентом США Дональдом Трампом торговые войны могут спровоцировать усиление инфляции и безработицы в США и по всему миру.
"В долгосрочной перспективе протекционизм принесет не пользу, а лишь боль. Причем не только Соединенным Штатам, но и нам всем", — передает "Интерфакс" фрагмент выступления Карстенса на симпозиуме экономистов и представителей мировых центробанков в Джексон-Хоуле.
"Хотя повышение торговых барьеров может защитить некоторые из домашних отраслей от конкуренции, увеличение зарплат, которое произойдет в результате этого, будет более чем нивелировано разрушительным воздействием потери экспортных возможностей и повышением закупочных цен импортных товаров для производителей", — констатировал глава BIS.
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