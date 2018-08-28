Глава Банка международных расчетов ждет проблем из-за протекционизма

Усиление протекционизма в крупнейших экономиках мира чревато большими проблемами, убежден руководитель Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс. По его мнению, начатые президентом США Дональдом Трампом торговые войны могут спровоцировать усиление инфляции и безработицы в США и по всему миру.

"В долгосрочной перспективе протекционизм принесет не пользу, а лишь боль. Причем не только Соединенным Штатам, но и нам всем", — передает "Интерфакс" фрагмент выступления Карстенса на симпозиуме экономистов и представителей мировых центробанков в Джексон-Хоуле.

"Хотя повышение торговых барьеров может защитить некоторые из домашних отраслей от конкуренции, увеличение зарплат, которое произойдет в результате этого, будет более чем нивелировано разрушительным воздействием потери экспортных возможностей и повышением закупочных цен импортных товаров для производителей", — констатировал глава BIS.