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Саудовская Аравия обогнала Россию по добыче нефти
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Саудовская Аравия в июне обогнала Россию по среднесуточной добыче нефти 

ТАСС 36 минут назад
Фото: Reuters
Саудовская Аравия в июне 2018 г. обогнала Россию по среднесуточной добыче нефти, следует из данных Росстата. Так, Россия добывала около 10,37 млн баррелей нефти в сутки, тогда как Саудовская Аравия — 10,42 млн баррелей в сутки.
По данным статистики, в странах ОПЕК общая суточная добыча в июне достигла 32,33 млн баррелей, в том числе в Ираке (занимает второе место по объемам добычи среди стран ОПЕК) — более 4,53 млн баррелей.
Средняя фактическая экспортная цена на нефть в июне составляла $517,6 за тонну (на 2,2% выше майского показателя). При этом цена на нефть марки Urals на мировом рынке составляла $535,7 за тонну (на 2% ниже уровня мая).
Согласно данным Росстата, доля нефти в общем объеме российского экспорта в первом полугодии 2018 г. составила 28,3%, топливно-энергетических товаров — 44,3% (в аналогичном периоде 2017 г. — 27,3% и 43,6% соответственно).
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