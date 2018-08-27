Саудовская Аравия обогнала Россию по добыче нефти

Саудовская Аравия в июне обогнала Россию по среднесуточной добыче нефти

Саудовская Аравия в июне 2018 г. обогнала Россию по среднесуточной добыче нефти, следует из данных Росстата . Так, Россия добывала около 10,37 млн баррелей нефти в сутки, тогда как Саудовская Аравия — 10,42 млн баррелей в сутки.

По данным статистики, в странах ОПЕК общая суточная добыча в июне достигла 32,33 млн баррелей, в том числе в Ираке (занимает второе место по объемам добычи среди стран ОПЕК) — более 4,53 млн баррелей.

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в июне составляла $517,6 за тонну (на 2,2% выше майского показателя). При этом цена на нефть марки Urals на мировом рынке составляла $535,7 за тонну (на 2% ниже уровня мая).

Согласно данным Росстата, доля нефти в общем объеме российского экспорта в первом полугодии 2018 г. составила 28,3%, топливно-энергетических товаров — 44,3% (в аналогичном периоде 2017 г. — 27,3% и 43,6% соответственно).