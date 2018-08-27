В Саудовской Аравии задумались о рыночной экономике

Власти Саудовской Аравии ограничили срок действия лицензии, которая позволяет крупнейшей компании страны Saudi Aramco монопольно добывать нефть, пишет Financial Times . Это может быть первым шагом к экономическим реформам в королевстве.

До сих пор Saudi Aramco обладала бессрочной лицензией на добычу саудовской нефти. Теперь же ее срок ограничен — по данным издания, 40 годами. Источники газеты предполагают, что это формальное изменение может иметь целью привести местную экономику к мировым стандартам, в том числе и отношения крупнейших компаний с властью. Такой шаг может привлечь инвесторов к готовящемуся выходу Saudi Aramco на биржу.

Правительство рассматривало и 20-летний срок для лицензии (как это принято во всем мире), но в итоге решило, что это негативно скажется на показателях компании.

22 августа агентство Reuters со ссылкой на свои источники во властных кругах сообщило, что готовившееся с 2016 года IPO отменено. Позднее министр энергетики Халид аль-Фалих назвал эту информацию спекуляцией и заявил, что планы властей остаются в силе.

Выход Saudi Aramco на биржу должен стать одним из ключевых этапов в масштабной программе реформ в Саудовской Аравии, получившей название «Видение 2030». Власти рассчитывали выручить за пятипроцентный пакет акций 100 миллиардов долларов.