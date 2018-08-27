Ещё
В Саудовской Аравии задумались о рыночной экономике
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.39
78.15
78.49
Прогноз
03.09 – 10.09
$
69.76
77.01
Индексы и котировки Brent
75.87
–0.17 Золото
1211.93
+0.38 РТС
1080.65
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1672
+0.0261
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

В Саудовской Аравии задумались о рыночной экономике 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Fahad Shadeed / Reuters
Власти Саудовской Аравии ограничили срок действия лицензии, которая позволяет крупнейшей компании страны Saudi Aramco монопольно добывать нефть, пишет Financial Times. Это может быть первым шагом к экономическим реформам в королевстве.
До сих пор Saudi Aramco обладала бессрочной лицензией на добычу саудовской нефти. Теперь же ее срок ограничен — по данным издания, 40 годами. Источники газеты предполагают, что это формальное изменение может иметь целью привести местную экономику к мировым стандартам, в том числе и отношения крупнейших компаний с властью. Такой шаг может привлечь инвесторов к готовящемуся выходу Saudi Aramco на биржу.
Правительство рассматривало и 20-летний срок для лицензии (как это принято во всем мире), но в итоге решило, что это негативно скажется на показателях компании.
22 августа агентство Reuters со ссылкой на свои источники во властных кругах сообщило, что готовившееся с 2016 года IPO отменено. Позднее министр энергетики Халид аль-Фалих назвал эту информацию спекуляцией и заявил, что планы властей остаются в силе.
Выход Saudi Aramco на биржу должен стать одним из ключевых этапов в масштабной программе реформ в Саудовской Аравии, получившей название «Видение 2030». Власти рассчитывали выручить за пятипроцентный пакет акций 100 миллиардов долларов.
Последние новости
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире. Видео Американец склеил парня из мусора и обручился с ним Эвелину Бледанс оплодотворили в эфире шоу Малахова
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен268
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару977
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник488
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение