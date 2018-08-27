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Путин оценил эффективность российского ответа на санкции
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Путин оценил эффективность российского ответа на санкции 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Reuters
Президент Владимир Путин заявил, что российский топливно-энергетический комплекс в условиях сложной рыночной конъюнктуры и санкций сумел ответить на стоящие перед ним вызовы. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы государства, по итогам прошлого года Россия вновь подтвердила свой статус одного из лидеров глобального энергетического рынка.
«Мы заняли первое место в мире по объему добычи нефти, второе — по добыче газа», — подчеркнул Путин.
Он также отметил, что Россия входит в число ведущих стран по объему выработки электроэнергии (четвертое место) и добыче угля (шестое место). По словам Путина, успехи в этой области позволяют задуматься о расширении доли России на мировом рынке угля.
Однако президент обратил внимание, что уровень газификации в российских регионах растет недостаточными темпами.
Ранее вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что в России появятся свои аналоги газовых турбин от немецкого концерна Siemens. Их разработкой займется компания «Силовые машины», принадлежащая Алексею Мордашову и попавшая под американские санкции.
Летом 2017 года стало известно, что две турбины, произведенные для электростанции в Краснодарском крае, оказались в Крыму в обход санкций. Siemens потребовал вернуть турбины и выплатить компенсацию, но проиграл дело. В августе 2018-го немецкий концерн обжаловал решение в Верховном суде России.
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